Купили — и потеряли деньги: какие покупки нельзя вернуть и обменять

Даже с чеком и без использования — часть товаров магазин имеет право не принимать обратно.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцам напомнили правила обмена и возврата товаров надлежащего качества. Речь идет о ситуациях, когда товар не имеет дефектов, но не подошел покупателю — например, по размеру, цвету или другим характеристикам.

По законодательству, потребитель имеет право вернуть или обменять такой товар в течение 14 дней, не считая дня покупки. В то же время эта процедура имеет четкие условия, а для отдельных категорий товаров действуют исключения.

Условия обмена и возврата товара

Чтобы воспользоваться правом на обмен или возврат, покупатель должен соблюдать несколько обязательных требований:

товар не должен использоваться;

должен быть сохранен товарный вид и потребительские свойства;

должны оставаться неповрежденными пломбы, ярлыки и защитные элементы;

необходимо иметь расчетный документ (чек, электронный чек или QR-код).

При соблюдении этих условий продавец обязан осуществить обмен или возврат.

Если нужного товара нет

В Госпродпотребслужбе поясняют: если аналогичного товара для обмена нет в наличии, потребитель имеет несколько вариантов:

выбрать другой товар из ассортимента с соответствующим перерасчетом цены;

расторгнуть договор и получить деньги обратно;

дождаться поступления товара и осуществить обмен позже.

Продавец в таком случае должен уведомить покупателя о появлении нужного товара в день его поступления.

Когда возвращают деньги

Средства возвращаются в день расторжения договора. Если это невозможно — в другой согласованный срок, но не позднее чем через 7 дней.

Какие товары не подлежат возврату

В то же время закон предусматривает перечень товаров, которые нельзя вернуть или обменять даже при условии надлежащего качества. Такой перечень утвержден Кабинетом Министров Украины.

К нему, в частности, относятся:

продовольственные товары, лекарственные средства и предметы гигиены;

парфюмерно-косметическая продукция;

белье, чулочно-носочные изделия, перчатки;

детские товары для новорожденных;

ювелирные изделия;

печатные издания, диски и другие носители информации;

товары в аэрозольной упаковке;

материалы, изготовленные или раскроенные под индивидуальный заказ;

парики и изделия из волос;

отдельные музыкальные и фототовары.

Советы для покупателей и бизнеса

Потребителям советуют перед покупкой уточнять условия возврата конкретного товара, особенно если есть сомнения относительно возможности его обмена.

Бизнесу, в свою очередь, рекомендуют размещать в торговых залах информацию о перечне товаров, не подлежащих возврату. Это поможет избежать конфликтов и повысит уровень доверия клиентов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.