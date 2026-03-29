Купили — и потеряли деньги: какие покупки нельзя вернуть и обменять
Украинцам напомнили правила обмена и возврата товаров надлежащего качества. Речь идет о ситуациях, когда товар не имеет дефектов, но не подошел покупателю — например, по размеру, цвету или другим характеристикам.
По законодательству, потребитель имеет право вернуть или обменять такой товар в течение 14 дней, не считая дня покупки. В то же время эта процедура имеет четкие условия, а для отдельных категорий товаров действуют исключения.
Условия обмена и возврата товара
Чтобы воспользоваться правом на обмен или возврат, покупатель должен соблюдать несколько обязательных требований:
- товар не должен использоваться;
- должен быть сохранен товарный вид и потребительские свойства;
- должны оставаться неповрежденными пломбы, ярлыки и защитные элементы;
- необходимо иметь расчетный документ (чек, электронный чек или QR-код).
При соблюдении этих условий продавец обязан осуществить обмен или возврат.
Если нужного товара нет
В Госпродпотребслужбе поясняют: если аналогичного товара для обмена нет в наличии, потребитель имеет несколько вариантов:
- выбрать другой товар из ассортимента с соответствующим перерасчетом цены;
- расторгнуть договор и получить деньги обратно;
- дождаться поступления товара и осуществить обмен позже.
Продавец в таком случае должен уведомить покупателя о появлении нужного товара в день его поступления.
Когда возвращают деньги
Средства возвращаются в день расторжения договора. Если это невозможно — в другой согласованный срок, но не позднее чем через 7 дней.
Какие товары не подлежат возврату
В то же время закон предусматривает перечень товаров, которые нельзя вернуть или обменять даже при условии надлежащего качества. Такой перечень утвержден Кабинетом Министров Украины.
К нему, в частности, относятся:
- продовольственные товары, лекарственные средства и предметы гигиены;
- парфюмерно-косметическая продукция;
- белье, чулочно-носочные изделия, перчатки;
- детские товары для новорожденных;
- ювелирные изделия;
- печатные издания, диски и другие носители информации;
- товары в аэрозольной упаковке;
- материалы, изготовленные или раскроенные под индивидуальный заказ;
- парики и изделия из волос;
- отдельные музыкальные и фототовары.
Советы для покупателей и бизнеса
Потребителям советуют перед покупкой уточнять условия возврата конкретного товара, особенно если есть сомнения относительно возможности его обмена.
Бизнесу, в свою очередь, рекомендуют размещать в торговых залах информацию о перечне товаров, не подлежащих возврату. Это поможет избежать конфликтов и повысит уровень доверия клиентов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.