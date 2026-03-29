  1. В Украине

Купили — и потеряли деньги: какие покупки нельзя вернуть и обменять

14:29, 29 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Даже с чеком и без использования — часть товаров магазин имеет право не принимать обратно.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцам напомнили правила обмена и возврата товаров надлежащего качества. Речь идет о ситуациях, когда товар не имеет дефектов, но не подошел покупателю — например, по размеру, цвету или другим характеристикам.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По законодательству, потребитель имеет право вернуть или обменять такой товар в течение 14 дней, не считая дня покупки. В то же время эта процедура имеет четкие условия, а для отдельных категорий товаров действуют исключения.

Условия обмена и возврата товара

Чтобы воспользоваться правом на обмен или возврат, покупатель должен соблюдать несколько обязательных требований:

  • товар не должен использоваться;
  • должен быть сохранен товарный вид и потребительские свойства;
  • должны оставаться неповрежденными пломбы, ярлыки и защитные элементы;
  • необходимо иметь расчетный документ (чек, электронный чек или QR-код).

При соблюдении этих условий продавец обязан осуществить обмен или возврат.

Если нужного товара нет

В Госпродпотребслужбе поясняют: если аналогичного товара для обмена нет в наличии, потребитель имеет несколько вариантов:

  • выбрать другой товар из ассортимента с соответствующим перерасчетом цены;
  • расторгнуть договор и получить деньги обратно;
  • дождаться поступления товара и осуществить обмен позже.

Продавец в таком случае должен уведомить покупателя о появлении нужного товара в день его поступления.

Когда возвращают деньги

Средства возвращаются в день расторжения договора. Если это невозможно — в другой согласованный срок, но не позднее чем через 7 дней.

Какие товары не подлежат возврату

В то же время закон предусматривает перечень товаров, которые нельзя вернуть или обменять даже при условии надлежащего качества. Такой перечень утвержден Кабинетом Министров Украины.

К нему, в частности, относятся:

  • продовольственные товары, лекарственные средства и предметы гигиены;
  • парфюмерно-косметическая продукция;
  • белье, чулочно-носочные изделия, перчатки;
  • детские товары для новорожденных;
  • ювелирные изделия;
  • печатные издания, диски и другие носители информации;
  • товары в аэрозольной упаковке;
  • материалы, изготовленные или раскроенные под индивидуальный заказ;
  • парики и изделия из волос;
  • отдельные музыкальные и фототовары.

Советы для покупателей и бизнеса

Потребителям советуют перед покупкой уточнять условия возврата конкретного товара, особенно если есть сомнения относительно возможности его обмена.

Бизнесу, в свою очередь, рекомендуют размещать в торговых залах информацию о перечне товаров, не подлежащих возврату. Это поможет избежать конфликтов и повысит уровень доверия клиентов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Госпотребслужба Госпродпотребслужба защита потребителей

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Доходы ФОП за 2025 год могут стать основанием для автоматического НДС с 2027-го

Правительство предлагает принудительную фискализацию для ФОП и регистрацию плательщиком НДС на основе данных за прошлые годы.

Судебный контроль за финансированием политических партий усиливают: что изменится в КАСУ

Новые изменения в КАСУ позволят взыскивать неиспользованное государственное финансирование партий и даже прекращать его через суд.

Военнослужащим, которые будут сообщать о коррупции в армии, будут предоставлять отпуск для перевода в другую часть

Военнослужащим, которые сообщают о коррупционных правонарушениях в секторе безопасности и обороны, предлагается предоставить длительный оплачиваемый отпуск и возможность перевода в другой вид или род войск по собственному желанию.

ЕСПЧ по делу VASHCHENKO AND TRETYAK v. UKRAINE осудил практику пересмотра окончательных решений украинских судов

ЕСПЧ подробно объяснил, почему пересмотр дел на основании новой практики является непредсказуемым и незаконным.

Законные основания для увольнения с военной службы во время мобилизации: разъяснения Верховного Суда

Верховный Суд пояснил, что пенсия не является основанием для увольнения военнослужащего, в то время когда наличие жены из числа лиц с инвалидностью, наоборот, самостоятельное основание для увольнения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]