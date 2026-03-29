Купили — і втратили гроші: які покупки не можна повернути і обміняти
Українцям нагадало правила обміну та повернення товарів належної якості. Йдеться про ситуації, коли товар не має дефектів, але не підійшов покупцеві — наприклад, за розміром, кольором чи іншими характеристиками.
За законодавством, споживач має право повернути або обміняти такий товар протягом 14 днів, не враховуючи день купівлі. Водночас ця процедура має чіткі умови, а для окремих категорій товарів діють винятки.
Умови обміну та повернення товару
Щоб скористатися правом на обмін або повернення, покупець має дотриматися кількох обов’язкових вимог:
- товар не повинен використовуватися;
- має бути збережений товарний вигляд і споживчі властивості;
- повинні залишатися неушкодженими пломби, ярлики та захисні елементи;
- необхідно мати розрахунковий документ (чек, електронний чек або QR-код).
У разі дотримання цих умов продавець зобов’язаний здійснити обмін або повернення.
Якщо потрібного товару немає
У Держпродспоживслужбі пояснюють: якщо аналогічного товару для обміну немає в наявності, споживач має кілька варіантів:
- обрати інший товар з асортименту з відповідним перерахунком ціни;
- розірвати договір і отримати кошти назад;
- дочекатися надходження товару та здійснити обмін пізніше.
Продавець у такому випадку має повідомити покупця про появу потрібного товару в день його надходження.
Коли повертають гроші
Кошти повертаються у день розірвання договору. Якщо це неможливо — в інший погоджений строк, але не пізніше ніж через 7 днів.
Які товари не підлягають поверненню
Водночас закон передбачає перелік товарів, які не можна повернути або обміняти навіть за умови належної якості. Такий перелік затверджений Кабміном.
До нього, зокрема, належать:
- продукти харчування, лікарські засоби та предмети гігієни;
- парфумерно-косметична продукція;
- білизна, панчішно-шкарпеткові вироби, рукавички;
- дитячі товари для немовлят;
- ювелірні вироби;
- друковані видання, диски та інші носії інформації;
- товари в аерозольній упаковці;
- матеріали, виготовлені або розкроєні під індивідуальне замовлення;
- перуки та вироби з волосся;
- окремі музичні та фототовари.
Поради для покупців і бізнесу
Споживачам радять перед покупкою уточнювати умови повернення конкретного товару, особливо якщо є сумніви щодо можливості його обміну.
Бізнесу, своєю чергою, рекомендують розміщувати в торговельних залах інформацію про перелік товарів, що не підлягають поверненню. Це допоможе уникнути конфліктів і підвищити рівень довіри клієнтів.
