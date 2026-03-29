  1. В Україні

Купили — і втратили гроші: які покупки не можна повернути і обміняти

14:29, 29 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Навіть із чеком і без використання — частину товарів магазин має право не приймати назад.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українцям нагадало правила обміну та повернення товарів належної якості. Йдеться про ситуації, коли товар не має дефектів, але не підійшов покупцеві — наприклад, за розміром, кольором чи іншими характеристиками.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За законодавством, споживач має право повернути або обміняти такий товар протягом 14 днів, не враховуючи день купівлі. Водночас ця процедура має чіткі умови, а для окремих категорій товарів діють винятки.

Умови обміну та повернення товару

Щоб скористатися правом на обмін або повернення, покупець має дотриматися кількох обов’язкових вимог:

  • товар не повинен використовуватися;
  • має бути збережений товарний вигляд і споживчі властивості;
  • повинні залишатися неушкодженими пломби, ярлики та захисні елементи;
  • необхідно мати розрахунковий документ (чек, електронний чек або QR-код).

У разі дотримання цих умов продавець зобов’язаний здійснити обмін або повернення.

Якщо потрібного товару немає

У Держпродспоживслужбі пояснюють: якщо аналогічного товару для обміну немає в наявності, споживач має кілька варіантів:

  • обрати інший товар з асортименту з відповідним перерахунком ціни;
  • розірвати договір і отримати кошти назад;
  • дочекатися надходження товару та здійснити обмін пізніше.

Продавець у такому випадку має повідомити покупця про появу потрібного товару в день його надходження.

Коли повертають гроші

Кошти повертаються у день розірвання договору. Якщо це неможливо — в інший погоджений строк, але не пізніше ніж через 7 днів.

Які товари не підлягають поверненню

Водночас закон передбачає перелік товарів, які не можна повернути або обміняти навіть за умови належної якості. Такий перелік затверджений Кабміном.

До нього, зокрема, належать:

  • продукти харчування, лікарські засоби та предмети гігієни;
  • парфумерно-косметична продукція;
  • білизна, панчішно-шкарпеткові вироби, рукавички;
  • дитячі товари для немовлят;
  • ювелірні вироби;
  • друковані видання, диски та інші носії інформації;
  • товари в аерозольній упаковці;
  • матеріали, виготовлені або розкроєні під індивідуальне замовлення;
  • перуки та вироби з волосся;
  • окремі музичні та фототовари.

Поради для покупців і бізнесу

Споживачам радять перед покупкою уточнювати умови повернення конкретного товару, особливо якщо є сумніви щодо можливості його обміну.

Бізнесу, своєю чергою, рекомендують розміщувати в торговельних залах інформацію про перелік товарів, що не підлягають поверненню. Це допоможе уникнути конфліктів і підвищити рівень довіри клієнтів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держспоживслужба Держпродспоживслужба захист прав споживачів

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]