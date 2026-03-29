Купили — і втратили гроші: які покупки не можна повернути і обміняти

Навіть із чеком і без використання — частину товарів магазин має право не приймати назад.

Українцям нагадало правила обміну та повернення товарів належної якості. Йдеться про ситуації, коли товар не має дефектів, але не підійшов покупцеві — наприклад, за розміром, кольором чи іншими характеристиками.

За законодавством, споживач має право повернути або обміняти такий товар протягом 14 днів, не враховуючи день купівлі. Водночас ця процедура має чіткі умови, а для окремих категорій товарів діють винятки.

Умови обміну та повернення товару

Щоб скористатися правом на обмін або повернення, покупець має дотриматися кількох обов’язкових вимог:

товар не повинен використовуватися;

має бути збережений товарний вигляд і споживчі властивості;

повинні залишатися неушкодженими пломби, ярлики та захисні елементи;

необхідно мати розрахунковий документ (чек, електронний чек або QR-код).

У разі дотримання цих умов продавець зобов’язаний здійснити обмін або повернення.

Якщо потрібного товару немає

У Держпродспоживслужбі пояснюють: якщо аналогічного товару для обміну немає в наявності, споживач має кілька варіантів:

обрати інший товар з асортименту з відповідним перерахунком ціни;

розірвати договір і отримати кошти назад;

дочекатися надходження товару та здійснити обмін пізніше.

Продавець у такому випадку має повідомити покупця про появу потрібного товару в день його надходження.

Коли повертають гроші

Кошти повертаються у день розірвання договору. Якщо це неможливо — в інший погоджений строк, але не пізніше ніж через 7 днів.

Які товари не підлягають поверненню

Водночас закон передбачає перелік товарів, які не можна повернути або обміняти навіть за умови належної якості. Такий перелік затверджений Кабміном.

До нього, зокрема, належать:

продукти харчування, лікарські засоби та предмети гігієни;

парфумерно-косметична продукція;

білизна, панчішно-шкарпеткові вироби, рукавички;

дитячі товари для немовлят;

ювелірні вироби;

друковані видання, диски та інші носії інформації;

товари в аерозольній упаковці;

матеріали, виготовлені або розкроєні під індивідуальне замовлення;

перуки та вироби з волосся;

окремі музичні та фототовари.

Поради для покупців і бізнесу

Споживачам радять перед покупкою уточнювати умови повернення конкретного товару, особливо якщо є сумніви щодо можливості його обміну.

Бізнесу, своєю чергою, рекомендують розміщувати в торговельних залах інформацію про перелік товарів, що не підлягають поверненню. Це допоможе уникнути конфліктів і підвищити рівень довіри клієнтів.

