Кому могут отказать в субсидии в 2026 году: полный перечень причин

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Пенсионном фонде подробно объяснили основания, по которым домохозяйству могут не назначить жилищную субсидию. Речь идет о действующих правилах, учитывающих доходы, расходы и имущественное состояние заявителей.

Расходы свыше 100 тысяч гривен

Субсидию не назначат, если в течение последних 12 месяцев кто-либо из членов домохозяйства совершил покупку или оплату услуг на сумму свыше 100 тыс. грн. Это касается:

покупки недвижимости, транспорта, земельных участков;

приобретения ценных бумаг, финансовых инструментов или виртуальных активов;

покупки строительных материалов или товаров длительного пользования;

разовой оплаты дорогостоящих работ или услуг (кроме медицинских, образовательных и коммунальных в пределах норм);

взносов в уставный капитал предприятий;

предоставления займов или финансовой помощи;

благотворительных взносов;

покупки иностранной валюты или банковских металлов.

Наличие жилья

Отказ могут получить лица, которые имеют в собственности более одного жилья. При этом есть исключения:

жилье в общей собственности;

наследственное жилье, которое не сдается в аренду;

жилье на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий;

непригодное для проживания жилье (по акту обследования);

жилье детей-сирот или лиц из их числа, полученное за бюджетные средства.

Сбережения и финансовые активы

Субсидию не назначают, если:

на депозитах есть более 100 тыс. грн;

или имеются облигации внутреннего государственного займа на такую же сумму.

Транспорт

Основанием для отказа является:

автомобиль возрастом до 5 лет (кроме мопедов и прицепов);

или более одного автомобиля возрастом до 15 лет.

При этом не учитываются недорогие мотоциклы, самостоятельно собранные автомобили, а также транспорт, полученный бесплатно или на льготных условиях.

Доходы и взносы

Субсидию не предоставят, если:

у лица нет официальных доходов или они ниже минимальной заработной платы;

не уплачивался единый социальный взнос как минимум три месяца в расчетном периоде.

Алименты

Также основанием для отказа является задолженность по уплате алиментов свыше трех месяцев (с отдельными исключениями, предусмотренными законом).

В Пенсионном фонде подчеркивают: решение о назначении субсидии принимается индивидуально с учетом всех обстоятельств, а часть ограничений имеет исключения, предусмотренные законодательством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.