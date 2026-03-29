Кому могут отказать в субсидии в 2026 году: полный перечень причин
В Пенсионном фонде подробно объяснили основания, по которым домохозяйству могут не назначить жилищную субсидию. Речь идет о действующих правилах, учитывающих доходы, расходы и имущественное состояние заявителей.
Расходы свыше 100 тысяч гривен
Субсидию не назначат, если в течение последних 12 месяцев кто-либо из членов домохозяйства совершил покупку или оплату услуг на сумму свыше 100 тыс. грн. Это касается:
- покупки недвижимости, транспорта, земельных участков;
- приобретения ценных бумаг, финансовых инструментов или виртуальных активов;
- покупки строительных материалов или товаров длительного пользования;
- разовой оплаты дорогостоящих работ или услуг (кроме медицинских, образовательных и коммунальных в пределах норм);
- взносов в уставный капитал предприятий;
- предоставления займов или финансовой помощи;
- благотворительных взносов;
- покупки иностранной валюты или банковских металлов.
Наличие жилья
Отказ могут получить лица, которые имеют в собственности более одного жилья. При этом есть исключения:
- жилье в общей собственности;
- наследственное жилье, которое не сдается в аренду;
- жилье на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий;
- непригодное для проживания жилье (по акту обследования);
- жилье детей-сирот или лиц из их числа, полученное за бюджетные средства.
Сбережения и финансовые активы
Субсидию не назначают, если:
- на депозитах есть более 100 тыс. грн;
- или имеются облигации внутреннего государственного займа на такую же сумму.
Транспорт
Основанием для отказа является:
- автомобиль возрастом до 5 лет (кроме мопедов и прицепов);
- или более одного автомобиля возрастом до 15 лет.
При этом не учитываются недорогие мотоциклы, самостоятельно собранные автомобили, а также транспорт, полученный бесплатно или на льготных условиях.
Доходы и взносы
Субсидию не предоставят, если:
- у лица нет официальных доходов или они ниже минимальной заработной платы;
- не уплачивался единый социальный взнос как минимум три месяца в расчетном периоде.
Алименты
Также основанием для отказа является задолженность по уплате алиментов свыше трех месяцев (с отдельными исключениями, предусмотренными законом).
В Пенсионном фонде подчеркивают: решение о назначении субсидии принимается индивидуально с учетом всех обстоятельств, а часть ограничений имеет исключения, предусмотренные законодательством.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.