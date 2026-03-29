  1. В Украине
  2. / Общество

Кому могут отказать в субсидии в 2026 году: полный перечень причин

22:29, 29 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Учитывают покупки свыше 100 тысяч гривен, количество недвижимости, автомобилей и официальные доходы.
Кому могут отказать в субсидии в 2026 году: полный перечень причин
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Пенсионном фонде подробно объяснили основания, по которым домохозяйству могут не назначить жилищную субсидию. Речь идет о действующих правилах, учитывающих доходы, расходы и имущественное состояние заявителей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Расходы свыше 100 тысяч гривен

Субсидию не назначат, если в течение последних 12 месяцев кто-либо из членов домохозяйства совершил покупку или оплату услуг на сумму свыше 100 тыс. грн. Это касается:

  • покупки недвижимости, транспорта, земельных участков;
  • приобретения ценных бумаг, финансовых инструментов или виртуальных активов;
  • покупки строительных материалов или товаров длительного пользования;
  • разовой оплаты дорогостоящих работ или услуг (кроме медицинских, образовательных и коммунальных в пределах норм);
  • взносов в уставный капитал предприятий;
  • предоставления займов или финансовой помощи;
  • благотворительных взносов;
  • покупки иностранной валюты или банковских металлов.

Наличие жилья

Отказ могут получить лица, которые имеют в собственности более одного жилья. При этом есть исключения:

  • жилье в общей собственности;
  • наследственное жилье, которое не сдается в аренду;
  • жилье на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий;
  • непригодное для проживания жилье (по акту обследования);
  • жилье детей-сирот или лиц из их числа, полученное за бюджетные средства.

Сбережения и финансовые активы

Субсидию не назначают, если:

  • на депозитах есть более 100 тыс. грн;
  • или имеются облигации внутреннего государственного займа на такую же сумму.

Транспорт

Основанием для отказа является:

  • автомобиль возрастом до 5 лет (кроме мопедов и прицепов);
  • или более одного автомобиля возрастом до 15 лет.

При этом не учитываются недорогие мотоциклы, самостоятельно собранные автомобили, а также транспорт, полученный бесплатно или на льготных условиях.

Доходы и взносы

Субсидию не предоставят, если:

  • у лица нет официальных доходов или они ниже минимальной заработной платы;
  • не уплачивался единый социальный взнос как минимум три месяца в расчетном периоде.

Алименты

Также основанием для отказа является задолженность по уплате алиментов свыше трех месяцев (с отдельными исключениями, предусмотренными законом).

В Пенсионном фонде подчеркивают: решение о назначении субсидии принимается индивидуально с учетом всех обстоятельств, а часть ограничений имеет исключения, предусмотренные законодательством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]