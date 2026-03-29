Платные дороги в Украине — вопрос времени, — глава Агентства восстановления Сухомлин

По словам Сергея Сухомлина, бюджет не справляется с содержанием дорог, поэтому появление платных магистралей и концессий — вопрос времени.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин объяснил, почему государственный бюджет не справляется с содержанием дорог, а ремонтные работы отстают от потребностей. По его словам, за дороги придется платить. Появление платных трасс в Украине — это лишь вопрос времени. После разрушительной зимы правительство поручило ускорить ремонт дорожной инфраструктуры в два с половиной раза. В интервью Texty.org.ua Сухомлин объяснил, что на дороги сейчас предусмотрено лишь 4,6 млрд грн — в разы меньше, чем требуется. «Если посмотреть в ретроспективе, даже не в период «Большого строительства», на дороги выделяли значительно больше: в 2018 году около 33 млрд грн, в 2019-м — 53-56 млрд грн. С учетом подорожания битума не менее 100 млрд грн было бы нужно сегодня», — отметил он.

Глава агентства подчеркнул, что ключевым приоритетом остается оборона, поэтому дополнительные средства в прошлом году направлялись на прифронтовую и медицинскую логистику.

Сухомлин пояснил, что стоимость битума напрямую зависит от ситуации на мировом нефтяном рынке. Например, обострение конфликтов на Ближнем Востоке повышает цены на топливо, что отражается и на битуме. «Сегодня тонна битума стоит 40–41 тыс. грн, тогда как в 2018 году — в четыре раза дешевле», — уточнил он.

По словам главы Агентства восстановления, главная проблема отрасли — системное финансирование. Раньше дороги финансировались через Дорожный фонд: водители платили акциз на топливо, часть средств шла на строительство и ремонт дорог. Отсутствие планового финансирования ускоряет разрушение дорог, что вынуждает проводить дорогостоящий капитальный ремонт вместо текущего.

По словам Сухомлина, сегодня Дорожный фонд формально существует, но фактически средства идут в общий государственный бюджет с большим дефицитом. «Если бы фонд работал по назначению, в этом году он мог бы составить не менее 170 млрд грн. Этой суммы было бы достаточно для системного строительства новых дорог и проведения капитальных ремонтов», — отметил он.

Сухомлин подчеркнул, что после окончания войны объемы работ в дорожной инфраструктуре будут колоссальными. Война изменила экономику, демографию и логистику. Часть дорог придется перестраивать до первой категории: добавлять полосы движения, строить разделительные полосы и увеличивать пропускную способность.

Для финансирования этих работ нужны новые модели: платные дороги (tolling) и концессионные проекты, когда международные инвесторы строят инфраструктуру, а государство возвращает средства за счет эксплуатации. Бюджет сам по себе не является стабильным источником для долгосрочных проектов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.