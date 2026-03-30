Два сержанта из Харьковской области уволились со службы и получили по 100 тысяч благодаря фиктивной инвалидности своих жен

На основании поддельных документов их уволили, однако теперь военнослужащие рискуют получить до 10 лет лишения свободы за мошенничество и уклонение от службы.

В ГБР сообщили о разоблачении двух сержантов из разных воинских частей Харьковской области, которые пытались уклониться от военной службы, использовав поддельные медицинские справки о якобы второй группе инвалидности своих жен.

По данным следствия, военнослужащие подали рапорты об увольнении, ссылаясь на необходимость постоянного ухода за членами семьи. На основании поддельных документов сержантов уволили, а каждый получил около 100 тыс. грн денежного обеспечения.

В настоящее время им сообщено о подозрении в мошенничестве и уклонении от военной службы по ч. 1 ст. 190 и ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины. Фигуранты уже добровольно вернули незаконно полученные средства. Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

