Два сержанта из Харьковской области уволились со службы и получили по 100 тысяч благодаря фиктивной инвалидности своих жен

07:36, 30 марта 2026
На основании поддельных документов их уволили, однако теперь военнослужащие рискуют получить до 10 лет лишения свободы за мошенничество и уклонение от службы.
В ГБР сообщили о разоблачении двух сержантов из разных воинских частей Харьковской области, которые пытались уклониться от военной службы, использовав поддельные медицинские справки о якобы второй группе инвалидности своих жен.

По данным следствия, военнослужащие подали рапорты об увольнении, ссылаясь на необходимость постоянного ухода за членами семьи. На основании поддельных документов сержантов уволили, а каждый получил около 100 тыс. грн денежного обеспечения.

В настоящее время им сообщено о подозрении в мошенничестве и уклонении от военной службы по ч. 1 ст. 190 и ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины. Фигуранты уже добровольно вернули незаконно полученные средства. Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Парламентарии предлагают внедрить в Украине семейное предпринимательство и признать его отдельной формой занятости

В парламенте считают, что семейное предпринимательство будет способствовать восстановлению и развитию экономического и человеческого потенциалов страны в послевоенный период.

Работодателям придется переоформить ФЛП по новому Трудовому кодексу

Проект нового Трудового кодекса вводит 8 критериев, по которым инспекция признает отношения с работниками трудовыми.

Отсрочка от мобилизации через опекунство и самостоятельное воспитание детей: что учитывают суды в 2026 году

Оформление опекунства и самостоятельное воспитание всё чаще используются для получения отсрочки от мобилизации, однако суды оценивают не формальный статус, а реальные семейные обстоятельства.

Доходы ФОП за 2025 год могут стать основанием для автоматического НДС с 2027-го

Правительство предлагает принудительную фискализацию для ФОП и регистрацию плательщиком НДС на основе данных за прошлые годы.

Судебный контроль за финансированием политических партий усиливают: что изменится в КАСУ

Новые изменения в КАСУ позволят взыскивать неиспользованное государственное финансирование партий и даже прекращать его через суд.

