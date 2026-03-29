Украина готова к мирным переговорам в любом месте, кроме России и Беларуси – Зеленский

Зеленский предложил альтернативные площадки для переговоров, например, Турцию или Швейцарию.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет блокировать мирные переговоры и готов проводить их в любом месте, кроме России и Беларуси, которые остаются сторонами конфликта.

«Мы никогда не будем той стороной, которая будет блокировать, задерживать или откладывать и т. д. И поэтому мы готовы встречаться везде, кроме России и Беларуси — они являются союзниками, и они являются врагами», — сказал Президент.

В интервью американскому телеканалу NBC News Зеленский пояснил, что новый конфликт на Ближнем Востоке замедлил дипломатические усилия по завершению войны с Россией. Он добавил, что американская посредническая команда во главе со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером не смогла организовать переговоры в нейтральном месте из-за обострения ситуации с Ираном.

По словам президента, США предлагали провести трехсторонние переговоры на своей территории, но Россия отказалась, хотя ее представитель Кирилл Дмитриев уже посещал Флориду для подготовительных встреч. Зеленский также предложил Турцию или Швейцарию в качестве возможных нейтральных площадок для переговоров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.