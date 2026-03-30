  1. В Украине

Семьи погибших защитников могут получить единовременную денежную помощь — как подать заявление

07:54, 30 марта 2026
Обратиться могут члены семьи погибшего военнослужащего или их представители.
Члены семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины могут получить единовременную денежную помощь на основании решения межведомственной комиссии. Выплаты осуществляют органы социальной защиты по месту жительства или пребывания заявителя, в частности для внутренне перемещенных лиц — по фактическому адресу. Об этом сообщили в «Дии».

Единовременная денежная помощь назначается по результатам рассмотрения документов Министерством по делам ветеранов Украины. После принятия решения средства выплачиваются через местные органы соцзащиты путем перечисления на банковский счет получателя.

Подать заявление можно лично или по почте заказным письмом. Также предусмотрена возможность подачи в электронной форме через государственные реестры или портал «Дія» при наличии технической возможности.

Кто может обратиться

Обратиться за помощью могут физические лица — члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, которым предоставлен соответствующий статус в соответствии с законом.

Отдельно предусмотрена возможность получения помощи членами семьи, если она была назначена, но не выплачена получателю в связи с его смертью.

Какие документы нужны

Для получения помощи в Министерство по делам ветеранов подают заявление установленного образца и пакет документов. В частности, это:

  • удостоверение члена семьи погибшего;
  • свидетельство о смерти или решение суда;
  • документы, подтверждающие родственные связи (свидетельства о рождении или браке);
  • документы об опеке или попечительстве — при необходимости;
  • подтверждение нахождения на иждивении — для лиц, не являющихся членами семьи;
  • банковские реквизиты для выплаты.

В случае обращения представителя прилагаются документы, подтверждающие его полномочия.

Как подать заявление

Заявление и документы можно подать:

  • в центр предоставления административных услуг независимо от места регистрации;
  • в Министерство по делам ветеранов Украины, в том числе по почте;
  • в электронной форме через соответствующие государственные системы или портал «Дія».

При подаче заявления необходимо подтвердить личность документами и идентификационным кодом. В случае отправки по почте прилагаются копии документов.

Размер и порядок выплаты

Единовременная денежная помощь назначается в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января года, в котором погиб или умер человек. Выплата осуществляется равными частями между всеми получателями.

Если один из членов семьи отказывается от выплаты, он подает соответствующее заявление, заверенное нотариально.

В случае наличия права на несколько видов единовременных выплат средства предоставляются только по одному основанию — по выбору получателя.

Сроки рассмотрения

Министерство по делам ветеранов рассматривает поданные документы, при необходимости запрашивает дополнительную информацию и в течение месяца принимает решение о назначении пособия или отказе с указанием причин.

Выплата осуществляется в порядке очереди в соответствии с датой поступления документов.

Результат услуги

Заявитель получает уведомление о решении — о назначении и выплате пособия или отказе. Его можно получить лично или по почте.

Услуга является бесплатной, а стандартный срок ее предоставления составляет до 30 календарных дней.

