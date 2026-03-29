Во Львовской области 8 детей попали в больницу с отравлением после посещения детского сада

Во Львовской области во второй раз с начала 2026 года зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. На этот раз случаи отравления выявили в одном из детских садов в Шептицком районе.

По информации Львовского областного центра контроля и профилактики заболеваний, в течение 27–29 марта в инфекционное отделение Сокальской районной больницы госпитализировали 8 детей. У всех наблюдались симптомы острой кишечной инфекции, в частности тошнота, рвота, боль в животе и диарея. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

Установлено, что все дети посещали одно дошкольное учреждение в Сокале и питались там. В настоящее время специалисты проводят эпидемиологическое расследование: опрашивают детей и родителей, выясняют перечень употребленных продуктов, а также совместно со специалистами Госпродпотребслужбы отбирают образцы пищи, воды и смывы для лабораторных исследований и обследуют работников учреждения.

Источник инфекции и факторы передачи в настоящее время устанавливаются.

Напомним, в феврале во Львове массово отравились дети в развлекательном центре. Тогда пострадали 18 детей.

