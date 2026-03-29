Владимир Зеленский обсудил с королем Иордании сотрудничество в сфере безопасности

Владимир Зеленский подчеркнул эффективность украинской системы противодействия ударам с использованием дронов и ракет и предложил Иордании совместную работу в сфере безопасности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Иордании Абдуллой II, чтобы обсудить возможное партнерство в сфере безопасности и ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива.

По итогам встречи Зеленский подчеркнул важность совместной работы для защиты от дроново-ракетных атак. Он отметил, что опыт Украины в противодействии регулярным ударам, в частности иранских дронов, позволил создать эффективную систему защиты людей и критической инфраструктуры. Президент подчеркнул, что сотрудничество должно быть взаимовыгодным, и совместная экспертиза может помочь обеим сторонам укрепить безопасность.

«Благодарю Его Величество за встречу и открытость к диалогу», – добавил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.