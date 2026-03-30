  1. В Украине

В суде объяснили, как получить дубликат исполнительного листа

21:08, 30 марта 2026
Что делать, если потеряли или повредили исполнительный лист: шаги к получению дубликата.
В случае утраты или повреждения исполнительного листа его дубликат, имеющий такую же юридическую силу, как и оригинал, выдает суд, который рассматривал дело как суд первой инстанции.

Фастовский горрайонный суд Киевской области разъяснил порядок получения дубликата исполнительного листа в случае его утраты или повреждения.

Так, основанием для выдачи дубликата является утрата исполнительного документа вследствие его потери, кражи, уничтожения или существенного повреждения, которое делает невозможным его дальнейшее использование.

С соответствующим заявлением могут обратиться взыскатель, государственный или частный исполнитель — при условии, что срок предъявления исполнительного листа к исполнению не истек или был восстановлен судом.

Для получения дубликата необходимо подать в суд заявление с указанием обстоятельств утраты или повреждения документа, а также приложить подтверждающие доказательства. Обязательной является уплата судебного сбора в размере 99,84 грн — 0,03 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 2026 год.

В суде отметили, что заявление рассматривается в течение 10 дней с момента его поступления. По результатам рассмотрения суд принимает решение о выдаче дубликата или об отказе, которое может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Также заявителям рекомендуют подавать документы через подсистему «Электронный суд».

суд частный исполнитель госисполнитель взыскание задолженности

