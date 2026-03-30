У Черновцах военнослужащий вместо службы работал на СТО, а другой продавал платки на рынке — ГБР разоблачило схему

В Черновицком военном госпитале разоблачили схему уклонения от службы.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о выявлении схемы уклонения от военной службы в Черновицком военном госпитале. По результатам следственных действий задержан начальник медучреждения и сообщено о подозрении двум военнослужащим.

По данным следствия, руководитель госпиталя позволял отдельным военным фактически не выполнять служебные обязанности и заниматься гражданской деятельностью. Договоренности достигались через знакомых или родственников, при этом правоохранители проверяют информацию о возможном получении неправомерной выгоды за такую «лояльность».

Следователи установили, что двое военнослужащих фактически не проходили службу: один из них работал продавцом на рынке, реализуя женские платки в киоске, связанном с окружением руководителя госпиталя, другой — был занят на станции технического обслуживания.

Военнослужащим инкриминируют уклонение от военной службы в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины), а начальнику госпиталя — содействие в совершении этого правонарушения (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Досудебное расследование в настоящее время продолжается, а правоохранители также проверяют возможную причастность других военнослужащих.

