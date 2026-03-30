В Одесской области двое мужчин упали с обрыва: один погиб — ГСЧС
22:18, 30 марта 2026
Двое мужчин упали с обрыва, в результате чего один из них погиб.
Фото: ГСЧС
В городе Южное Одесской области произошла трагедия — двое мужчин упали с обрыва, в результате чего один из них погиб. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Один из пострадавших находился без сознания — до прибытия медиков ему проводили сердечно-легочную реанимацию, однако спасти мужчину не удалось.
Другого пострадавшего спасатели подняли наверх и передали работникам скорой медицинской помощи.
