В Одесской области двое мужчин упали с обрыва: один погиб — ГСЧС

Двое мужчин упали с обрыва, в результате чего один из них погиб.

Фото: ГСЧС

В городе Южное Одесской области произошла трагедия — двое мужчин упали с обрыва, в результате чего один из них погиб. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Один из пострадавших находился без сознания — до прибытия медиков ему проводили сердечно-легочную реанимацию, однако спасти мужчину не удалось.

Другого пострадавшего спасатели подняли наверх и передали работникам скорой медицинской помощи.

