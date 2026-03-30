  1. В Украине

В Реестр подано более 611 тысяч деклараций из ожидаемых около 700 тысяч — НАПК

18:54, 30 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
НАПК: нарушение требований финансового контроля предусматривает административную и уголовную ответственность.
Фото: ukrinform.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что 31 марта — последний день кампании декларирования-2026.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«В Реестр уже подано более 611 тыс. деклараций из ожидаемых около 700 тысяч», — заявили в НАПК.

Чтобы заполнить декларацию быстро и без ошибок, ведомство рекомендует воспользоваться ИТ-инструментами от НАПК:

«Данные для декларации»

«Частичное автозаполнение черновика декларации»

«Эти сервисы позволяют заполнить ключевые разделы за несколько минут, подтянуть актуальные сведения из реестров и минимизировать риск технических ошибок.

31 марта специалисты контакт-центра НАПК будут предоставлять консультации в усиленном режиме — до 21:00», — добавили в НАПК.

Телефон контакт-центра: +38 (044) 200 06 94.

Ведомство обращает внимание, что в финальные часы нагрузка на Реестр существенно возрастает, поэтому рекомендует не откладывать подачу декларации.

Нарушение требований финансового контроля предусматривает административную и уголовную ответственность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

декларация НАПК декларирование

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]