В Реестр подано более 611 тысяч деклараций из ожидаемых около 700 тысяч — НАПК

НАПК: нарушение требований финансового контроля предусматривает административную и уголовную ответственность.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что 31 марта — последний день кампании декларирования-2026.

«В Реестр уже подано более 611 тыс. деклараций из ожидаемых около 700 тысяч», — заявили в НАПК.

Чтобы заполнить декларацию быстро и без ошибок, ведомство рекомендует воспользоваться ИТ-инструментами от НАПК:

«Данные для декларации»

«Частичное автозаполнение черновика декларации»

«Эти сервисы позволяют заполнить ключевые разделы за несколько минут, подтянуть актуальные сведения из реестров и минимизировать риск технических ошибок.

31 марта специалисты контакт-центра НАПК будут предоставлять консультации в усиленном режиме — до 21:00», — добавили в НАПК.

Телефон контакт-центра: +38 (044) 200 06 94.

Ведомство обращает внимание, что в финальные часы нагрузка на Реестр существенно возрастает, поэтому рекомендует не откладывать подачу декларации.

