Для 1-4 классов будет порог — 24 ученика: в Украине изменится подход к делению классов на группы

МОН обновило правила деления классов на группы.

В Украине меняется подход к делению классов на группы. Теперь школы смогут чаще организовывать обучение в малых группах. Министерство образования и науки утвердило соответствующие изменения в Порядок деления классов на группы при изучении отдельных предметов, в частности языков и профильных курсов.

В изменениях предусмотрено, что деление на группы теперь может применяться и при дистанционной форме обучения.

«Это позволяет организовывать работу в меньших группах и онлайн», — заявили в МОН.

Начальная и средняя школа

Ранее в начальной школе не предусматривалось деление классов на группы при изучении украинского и иностранных языков. Теперь для 1–4 классов установлен порог — 24 ученика.

Для 5–11 (12) классов порог деления на группы остался без изменений (более 27 учеников).

Это означает, что школы смогут делить классы на группы там, где это действительно необходимо, и работать с учениками более индивидуально. Прежде всего это важно для начальной школы, где формируются базовые языковые навыки.

Старшая школа

Ранее были определены общие подходы к делению классов на группы при профильном обучении. Теперь они уточнены для пилотных учреждений старшей профильной школы.

Для учреждений образования, участвующих в пилотировании профильной старшей школы, предусмотрена возможность формировать межклассные группы для изучения профильных предметов и интегрированных курсов. В каждой такой группе должно быть не менее 8 учеников.

Это означает, что группы можно формировать по выбору учеников, а не только в рамках одного класса. Например, ученики из разных классов могут объединяться, чтобы изучать один профильный предмет или курс.

В МОН заявили, что такой подход позволяет реально внедрить обучение по выбору и является важным условием для работы профильной старшей школы, где ученики выбирают профиль и выборочные предметы / курсы.

Для всех учреждений образования эти подходы начнут действовать с 2027 года вместе с общенациональным внедрением профильной старшей школы.

Изменения дают школам больше возможностей гибко организовывать обучение и обеспечить более качественное и индивидуализированное образование.

