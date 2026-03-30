Владимир Зеленский: на наши системы защиты есть запросы еще от четырех стран Ближнего Востока

Глава государства заявил, что есть договоренности о возможностях усиления ПВО, совместного развития оборонных производств и энергетического сотрудничества.

Из Иордании, Кувейта, Бахрейна и Омана поступили запросы на сотрудничество с Украиной в сфере систем защиты и передачи военного опыта. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 30 марта.

«Сейчас уже есть договоренности, это исторические договоренности: Украина и Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар. Мы работаем также с Иорданией и Кувейтом. Сейчас в регионе — Рустем Умеров, он продолжает переговоры на политическом уровне, сегодня он мне докладывал», — сказал он.

По словам главы государства, также есть дополнительные запросы от Бахрейна и Омана.

«И для Украины это не только вопрос престижа и уважения к нашему народу. Это вопрос вполне конкретный и практический — мы экспортируем нашу систему защиты, умения наших воинов, знания, которые есть у нашего государства. И от этих государств — от наших партнеров — мы рассчитываем на соответствующее безопасностное взаимодействие», — заявил он.

Глава государства добавил, что есть договоренности о возможностях усиления ПВО, о совместном развитии оборонных производств и об энергетическом сотрудничестве.

