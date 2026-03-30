Экс-директору аэропорта «Борисполь» Евгению Дыхне смягчили наказание: четыре года вместо пяти

Евгению Дыхне АП ВАКС сменила наказание на четыре года тюрьмы вместо пяти.

В понедельник, 30 марта, Апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционных жалоб (дело № 991/4073/21) стороны защиты на приговор ВАКС от 01.03.2023, которым бывший руководитель международного аэропорта «Борисполь» Евгений Дыхне был признан виновным в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, а начальник службы арендных отношений аэропорта Олеся Левочко — в пособничестве таким действиям. Об этом сообщила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

Суд первой инстанции назначил им наказание в виде 5 и 4 лет лишения свободы соответственно, а также лишил права занимать определенные категории должностей сроком на 3 года и назначил штраф в размере 8500 грн.

«По результатам рассмотрения коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС частично удовлетворила апелляционные жалобы стороны защиты и изменила приговор ВАКС в части основного наказания, гражданского иска и процессуальных расходов.

Бывшему руководителю международного аэропорта смягчено наказание до 4 лет лишения свободы, а его пособнице — до 3 лет лишения свободы», — заявили в АП ВАКС.

По решению суда в пользу Фонда государственного имущества солидарно с обоих обвиняемых взыскан материальный ущерб в размере 1 334 157,71 грн, а также в пользу государства взысканы процессуальные расходы.

В остальной части апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу с момента его провозглашения и может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

Обвинение касалось нарушения установленного законодательством порядка передачи в аренду государственного имущества путем заключения предварительных договоров аренды с целью избежания конкурсных процедур и по заниженным арендным платежам.

