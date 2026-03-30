  1. В Украине

Экс-директору аэропорта «Борисполь» Евгению Дыхне смягчили наказание: четыре года вместо пяти

21:59, 30 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Евгению Дыхне АП ВАКС сменила наказание на четыре года тюрьмы вместо пяти.
Фото: korrespondent.net
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 30 марта, Апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционных жалоб (дело № 991/4073/21) стороны защиты на приговор ВАКС от 01.03.2023, которым бывший руководитель международного аэропорта «Борисполь» Евгений Дыхне был признан виновным в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, а начальник службы арендных отношений аэропорта Олеся Левочко — в пособничестве таким действиям. Об этом сообщила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Суд первой инстанции назначил им наказание в виде 5 и 4 лет лишения свободы соответственно, а также лишил права занимать определенные категории должностей сроком на 3 года и назначил штраф в размере 8500 грн.

«По результатам рассмотрения коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС частично удовлетворила апелляционные жалобы стороны защиты и изменила приговор ВАКС в части основного наказания, гражданского иска и процессуальных расходов.

Бывшему руководителю международного аэропорта смягчено наказание до 4 лет лишения свободы, а его пособнице — до 3 лет лишения свободы», — заявили в АП ВАКС.

По решению суда в пользу Фонда государственного имущества солидарно с обоих обвиняемых взыскан материальный ущерб в размере 1 334 157,71 грн, а также в пользу государства взысканы процессуальные расходы.

В остальной части апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу с момента его провозглашения и может быть обжаловано в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

Обвинение касалось нарушения установленного законодательством порядка передачи в аренду государственного имущества путем заключения предварительных договоров аренды с целью избежания конкурсных процедур и по заниженным арендным платежам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Борисполь Апелляционная палата ВАКС

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]