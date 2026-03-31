В Киеве женщину, которая била поводком собаку в парке, — оштрафовали

Женщину оштрафовали за жестокое обращение с собакой.

В Киеве правоохранители привлекли к ответственности местную жительницу, которая ударила свою собаку во время прогулки на Оболонской набережной. Об этом сообщили в полиции.

В правоохранительные органы обратилась заявительница, которая сообщила об инциденте и предоставила видео, на котором видно, как женщина бьет животное поводком.

После этого полиция установила личность нарушительницы — ею оказалась 40-летняя киевлянка. По ее словам, ее полуторагодовалый пес, метис лабрадора, вел себя непослушно, поэтому она решила таким образом его «воспитать».

Участковые офицеры составили в отношении женщины постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 89 Кодекса Украины — жестокое обращение с животными. Ей назначен штраф в размере 3 400 гривен.

