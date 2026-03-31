  1. В Украине

Бегство со службы за 15 тысяч долларов — на Львовщине военнослужащих вывозили из части домой за взятки

16:19, 31 марта 2026
В учебном центре разоблачили группу, которая вывозила военнослужащих из частей и доставляла домой за деньги.
На Львовщине правоохранители разоблачили организованную группу, которая наладила системный «бизнес» на помощи военнослужащим покидать службу.

Как указывает Государственное бюро расследований, схема действовала в учебном центре Национальной академии Сухопутных войск. За 10–15 тысяч долларов фигуранты обеспечивали полное сопровождение: инструктаж, вывоз из части, перевозку и доставку домой.

В состав группы входили военнослужащий в СЗЧ, бывший правоохранитель и гражданское лицо. Они подыскивали «клиентов» непосредственно на полигоне и склоняли их к самовольному оставлению службы.

Организатором выступил военный, который ранее сам воспользовался такой схемой, а затем начал зарабатывать на других.

Фигуранты действовали осторожно и конспиративно: переодевались в военную форму, представлялись офицерами, пользовались поддельными документами, передвигались на автомобиле с иностранной регистрацией и постоянно меняли номера телефонов.

В одном из эпизодов они, якобы «проверяя» клиента на наличие прослушивающих устройств, применили к нему физическое и психологическое давление — заставили раздеться, отобрали деньги, документы и телефоны, после чего оставили его в одном из населенных пунктов области.

Следователи ГБР задокументировали ряд аналогичных случаев. Продолжается проверка других эпизодов.

Организатор и один из участников задержаны. Им сообщено о подозрении в организации дезертирства, совершенного по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 408 УК Украины). Еще одному фигуранту подозрение объявлено заочно, принимаются меры для его задержания.

Суд избрал подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

