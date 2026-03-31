  В Украине

Какой отпуск могут получить работающие пенсионеры в 2026 году

19:56, 31 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Гоструда напоминает, какие права на отпуск имеют работающие пенсионеры и ветераны труда в Украине.
Какой отпуск могут получить работающие пенсионеры в 2026 году
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине большое количество граждан продолжает работать даже после выхода на пенсию. В связи с этим Гоструда напоминает об особенностях предоставления отпусков для пожилых людей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно Закону Украины "Об отпусках", пенсионеры по возрасту имеют право на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 30 календарных дней. Важно, что работодатель обязан предоставить такой отпуск по заявлению работника.

Отдельные гарантии предусмотрены и для ветеранов труда. В частности, ветераны труда — лица, имеющие стаж работы не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин и ушедшие на пенсию — имеют право использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.

Для реализации этих прав работникам достаточно обратиться к работодателю с соответствующим заявлением.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]