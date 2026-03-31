Какой отпуск могут получить работающие пенсионеры в 2026 году

Гоструда напоминает, какие права на отпуск имеют работающие пенсионеры и ветераны труда в Украине.

В Украине большое количество граждан продолжает работать даже после выхода на пенсию. В связи с этим Гоструда напоминает об особенностях предоставления отпусков для пожилых людей.

Согласно Закону Украины "Об отпусках", пенсионеры по возрасту имеют право на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 30 календарных дней. Важно, что работодатель обязан предоставить такой отпуск по заявлению работника.

Отдельные гарантии предусмотрены и для ветеранов труда. В частности, ветераны труда — лица, имеющие стаж работы не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин и ушедшие на пенсию — имеют право использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.

Для реализации этих прав работникам достаточно обратиться к работодателю с соответствующим заявлением.

