В Сумах разоблачили адвоката, которая за $7000 обещала оформить уклонисту отсрочку от мобилизации

23:46, 31 марта 2026
В Сумах правоохранители сообщили о подозрении сумской адвокатке, которая за денежное вознаграждение способствовала военнообязанному в незаконном оформлении отсрочки от мобилизации. 

Как сообщила Сумская областная прокуратура, подозреваемая пообещала военнообязанному помочь в оформлении отсрочки. Реализация схемы предусматривала изготовление фиктивного судебного решения об установлении опеки над его матерью. Такая услуга обошлась военнообязанному в 7 тыс. долларов.

Как выяснилось, это была не первая их сделка: ранее адвокатка за 300 долларов США уладила вопрос о снятии указанного мужчины с розыска как лица, не прибывшего по повестке в ТЦК. 

По ходатайству следователя и прокурора решением суда 30 марта подозреваемой избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная программа поддержки для социального бизнеса может лишить благотворительные фонды статуса неприбыльности

Новый законопроект обещает льготы и господдержку для социально ответственного бизнеса.

Международный уголовный суд продлил период выдвижения кандидатур для выборов судей

Международный прием заявок в МУС, который считался закрытым, продлен до полуночи 12 апреля.

«Благодарность» в виде акций «Укрнафты» на 180 тысяч гривен: судьи Второго апелляционного админсуда обратились в ВСП

ВСП обратится в ОГП по результатам рассмотрения заявления судей Второго апелляционного административного суда.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

Новые ограничения для детей на использование телефонов в школах могут усложнить фиксацию нарушений

Запрет гаджетов в школах может повлиять на процесс фиксации и подтверждения случаев буллинга.

