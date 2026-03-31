В Сумах разоблачили адвоката, которая за $7000 обещала оформить уклонисту отсрочку от мобилизации

В Сумах правоохранители сообщили о подозрении сумской адвокатке, которая за денежное вознаграждение способствовала военнообязанному в незаконном оформлении отсрочки от мобилизации.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, подозреваемая пообещала военнообязанному помочь в оформлении отсрочки. Реализация схемы предусматривала изготовление фиктивного судебного решения об установлении опеки над его матерью. Такая услуга обошлась военнообязанному в 7 тыс. долларов.

Как выяснилось, это была не первая их сделка: ранее адвокатка за 300 долларов США уладила вопрос о снятии указанного мужчины с розыска как лица, не прибывшего по повестке в ТЦК.

По ходатайству следователя и прокурора решением суда 30 марта подозреваемой избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

