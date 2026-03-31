БЭБ может получить защищенную связь для спецопераций — в Раде дали зеленый свет законопроекту

Документ также предусматривает окончательное выведение налоговой полиции из правового поля.

Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации поддержал законопроект №14369, который предусматривает усиление цифровой защищенности Бюро экономической безопасности Украины.

Документ предусматривает предоставление БЭБ статуса специального пользователя радиочастотного спектра. Это позволит ведомству использовать защищенные каналы связи, что должно предотвратить утечку информации при подготовке спецопераций, а также обеспечить стабильную закрытую связь для детективов во время работы.

Кроме того, законопроект предусматривает окончательное исключение из правового поля налоговой полиции, заменяя устаревшие механизмы современной системой экономической безопасности.

По итогам рассмотрения члены комитета поддержали инициативу и рекомендовали Верховной раде принять законопроект в первом чтении за основу.

«Судебно-юридическая газета» ранее подробно анализировала этот проект закона.

