  В Украине

РФ выдвинула новое требование: Украина должна покинуть Донбасс через два месяца — Зеленский

19:13, 31 марта 2026
Владимир Зеленский заявил, что Россия выдвинула новый ультиматум по завершению войны, требуя от Украины покинуть Донбасс в течение двух месяцев.
Россия выдвинула новые условия по завершению войны — Москва требует, чтобы Украина покинула Донбасс в течение двух месяцев. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами на «Буча саммит 2026».

По словам Президента, РФ передает свои условия через американскую сторону. Речь идет о требовании выхода Украины с восточных территорий.

"Поки що те, що хоче Росія і те, що поширюють партнери - вони бачать закінчення війни або гарячої стадії війни, коли Україна вийде зі Сходу", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что его удивляет сама возможность серьезного восприятия подобных заявлений после длительного периода войны.

Президент озвучил детали переданных Россией условий:

Украина должна покинуть Донбасс в течение двух месяцев; в таком случае, по их словам, война завершится.

"А якщо Україна впродовж двох місяців не вийде, то Росія захопить Донбас, і потім будуть інші умови", - добавил он.

Зеленский обратил внимание на противоречия в этих заявлениях. В частности, если целью России является только Донбасс, возникает вопрос относительно заявлений о дальнейшем продвижении.

"Логічне запитання, якщо їх ціль тільки Донбас... тоді, якщо вони зможуть захопити Донбас, для чого вони кажуть, що вони підуть далі, потім будуть інші умови", - отметил президент.

По его мнению, это ставит под сомнение истинные намерения России.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Государственная программа поддержки для социального бизнеса может лишить благотворительные фонды статуса неприбыльности

Новый законопроект обещает льготы и господдержку для социально ответственного бизнеса.

Международный уголовный суд продлил период выдвижения кандидатур для выборов судей

Международный прием заявок в МУС, который считался закрытым, продлен до полуночи 12 апреля.

«Благодарность» в виде акций «Укрнафты» на 180 тысяч гривен: судьи Второго апелляционного админсуда обратились в ВСП

ВСП обратится в ОГП по результатам рассмотрения заявления судей Второго апелляционного административного суда.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

Новые ограничения для детей на использование телефонов в школах могут усложнить фиксацию нарушений

Запрет гаджетов в школах может повлиять на процесс фиксации и подтверждения случаев буллинга.

