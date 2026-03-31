РФ выдвинула новое требование: Украина должна покинуть Донбасс через два месяца — Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Россия выдвинула новый ультиматум по завершению войны, требуя от Украины покинуть Донбасс в течение двух месяцев.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Россия выдвинула новые условия по завершению войны — Москва требует, чтобы Украина покинула Донбасс в течение двух месяцев. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами на «Буча саммит 2026».

По словам Президента, РФ передает свои условия через американскую сторону. Речь идет о требовании выхода Украины с восточных территорий.

"Поки що те, що хоче Росія і те, що поширюють партнери - вони бачать закінчення війни або гарячої стадії війни, коли Україна вийде зі Сходу", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что его удивляет сама возможность серьезного восприятия подобных заявлений после длительного периода войны.

Президент озвучил детали переданных Россией условий:

Украина должна покинуть Донбасс в течение двух месяцев; в таком случае, по их словам, война завершится.

"А якщо Україна впродовж двох місяців не вийде, то Росія захопить Донбас, і потім будуть інші умови", - добавил он.

Зеленский обратил внимание на противоречия в этих заявлениях. В частности, если целью России является только Донбасс, возникает вопрос относительно заявлений о дальнейшем продвижении.

"Логічне запитання, якщо їх ціль тільки Донбас... тоді, якщо вони зможуть захопити Донбас, для чого вони кажуть, що вони підуть далі, потім будуть інші умови", - отметил президент.

По его мнению, это ставит под сомнение истинные намерения России.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.