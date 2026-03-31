  1. В Украине

Владимир Зеленский провел переговоры с Каей Каллас: ключевая тема – разблокирование 90 млрд евро для Украины

19:55, 31 марта 2026
Владимир Зеленский провел переговоры с Каей Каллас и наградил ее орденом княгини Ольги I степени.
Владимир Зеленский провел переговоры с Каей Каллас: ключевая тема – разблокирование 90 млрд евро для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провёл в Киеве встречу с Высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас.

Глава государства поблагодарил её за визит в Украину в день четвёртой годовщины освобождения Бучи от российских оккупантов, а также за последовательную поддержку украинцев на протяжении всех лет войны. Во время встречи Зеленский наградил Каллас орденом княгини Ольги I степени.

Стороны обсудили возможные шаги для разблокирования финансовой помощи Украине в размере 90 млрд евро. Президент подчеркнул, что эти средства являются критически важными и выступают финансовой гарантией безопасности не только для Украины, но и для всей Европы.

Отдельное внимание уделили усилению санкций против России, в частности необходимости как можно скорее принять 20-й пакет санкций ЕС. Зеленский отметил, что необходимо максимально активизировать усилия для его разблокирования, особенно на фоне частичного смягчения ограничений в отношении российской нефти.

Также речь шла о поддержке европейской интеграции Украины и важности открытия переговорных кластеров.

Кроме того, Президент проинформировал о результатах своего визита в страны Ближнего Востока, в частности о заключённых с партнёрами оборонных соглашениях.

ЕС Украина Владимир Зеленский

