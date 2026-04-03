Укрзализныця добавила онлайн-билеты на пригородные поезда ещё в 7 западных областях Украины
Укрзализныця расширила функционал мобильного приложения: теперь пассажиры могут покупать билеты на пригородные рейсы Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей.
В пресс-службе «Укрзализныци» отметили, что электронный билет хранится в приложении, обеспечивает быструю посадку и позволяет оформить поездку за считанные секунды.
Для приобретения билета пассажиру необходимо:
- Загрузить приложение УЗ, созданное при поддержке Mastercard.
- Перейти в раздел «Пригородные».
- Выбрать пункты отправления и прибытия.
- Оформить билет в мобильном устройстве.
Укрзализныця подчеркнула, что приложение доступно для платформ iOS и Android, что делает пользование услугой удобным и быстрым для пассажиров всех возрастных групп.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.