  1. В Украине

Укрзализныця добавила онлайн-билеты на пригородные поезда ещё в 7 западных областях Украины

10:16, 3 апреля 2026
Теперь пассажиры могут покупать электронные билеты на поезда Львовской, Волынской, Тернопольской и ещё 4 областей прямо со смартфона.
Укрзализныця добавила онлайн-билеты на пригородные поезда ещё в 7 западных областях Украины
Укрзализныця расширила функционал мобильного приложения: теперь пассажиры могут покупать билеты на пригородные рейсы Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей.

В пресс-службе «Укрзализныци» отметили, что электронный билет хранится в приложении, обеспечивает быструю посадку и позволяет оформить поездку за считанные секунды.

Для приобретения билета пассажиру необходимо:

  1. Загрузить приложение УЗ, созданное при поддержке Mastercard.
  2. Перейти в раздел «Пригородные».
  3. Выбрать пункты отправления и прибытия.
  4. Оформить билет в мобильном устройстве.

Укрзализныця подчеркнула, что приложение доступно для платформ iOS и Android, что делает пользование услугой удобным и быстрым для пассажиров всех возрастных групп.

Львов Украина Ровно Тернополь Ивано-Франковск Черновцы Закарпатье Укрзализныця

