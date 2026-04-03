УЗ додала онлайн-квитки на приміські поїзди ще в 7 західних областях України

Тепер пасажири можуть купувати електронні квитки на поїзди Львівської, Волинської, Тернопільської та ще 4 областей прямо зі смартфона.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Укрзалізниця розширила функціонал мобільного застосунку: тепер пасажири можуть купувати квитки на приміські рейси Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей.

У пресслужбі Укрзалізниці зазначили, що електронний квиток зберігається в застосунку, забезпечує швидку посадку та дозволяє оформити поїздку за лічені секунди.

Для придбання квитка пасажирові потрібно:

Завантажити застосунок УЗ, створений за підтримки Mastercard. Перейти у розділ «Приміські». Обрати точки відправлення та прибуття. Оформити квиток у мобільному пристрої.

Укрзалізниця наголосила, що застосунок доступний для платформ iOS та Android, що робить користування послугою зручним та швидким для пасажирів усіх вікових груп.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.