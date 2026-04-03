РФ готовит новую волну атак: под ударом могут оказаться мосты, ГЭС и водоснабжение

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинская разведка получила данные о новых приоритетах российских ударов — кроме энергетики, противник может сосредоточиться на логистической инфраструктуре и системах водоснабжения. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По его словам, Россия не отказывается от атак на энергетику, однако ее возможности постепенно истощаются.

«Россияне считали, что они нас сломают этой зимой. Надо сказать честно: нам было очень тяжело, потому что они настойчиво били по нам, разрушали нам возможности для отопления и генерации электричества. И хотя сейчас эта их операция по энергетике продолжается, они все же несколько истощены по количеству ракет и дронов», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что со сменой сезона эффективность таких ударов может снижаться, поэтому российские силы ищут другие уязвимые направления.

«Судя по документам, которые мы получили от разведки, россияне будут бить по логистике – по железной дороге и другому. Также будут бить по водоснабжению. Все это ВСУ вместе с местными властями должны проработать и уже прорабатывают. Речь идет и о серьезных инфраструктурных вещах – мосты, дамбы, гидроэлектростанции, а также насосные станции, поставки питьевой воды и тому подобное», — подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что подготовка к таким угрозам должна быть системной и охватывать все уровни — от военных до местной власти.

«Воздушные силы уже занимаются усилением ПВО, соответствующей интеграцией систем, где-то еще требуется дополнительная физическая защита. Все областные власти и общины должны быть привлечены к соответствующей подготовке. В каждом селе и городе главы и мэры должны заниматься этим. Они должны знать, что у них там самое главное – без чего не будет канализации или не будет питьевой воды. Защита нужна максимальная», — заявил Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.