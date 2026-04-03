РФ готовит новую волну атак: под ударом могут оказаться мосты, ГЭС и водоснабжение

12:38, 3 апреля 2026
Помимо энергетики, под прицелом могут оказаться транспортные узлы и водная инфраструктура.
РФ готовит новую волну атак: под ударом могут оказаться мосты, ГЭС и водоснабжение
Украинская разведка получила данные о новых приоритетах российских ударов — кроме энергетики, противник может сосредоточиться на логистической инфраструктуре и системах водоснабжения. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По его словам, Россия не отказывается от атак на энергетику, однако ее возможности постепенно истощаются.

«Россияне считали, что они нас сломают этой зимой. Надо сказать честно: нам было очень тяжело, потому что они настойчиво били по нам, разрушали нам возможности для отопления и генерации электричества. И хотя сейчас эта их операция по энергетике продолжается, они все же несколько истощены по количеству ракет и дронов», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что со сменой сезона эффективность таких ударов может снижаться, поэтому российские силы ищут другие уязвимые направления.

«Судя по документам, которые мы получили от разведки, россияне будут бить по логистике – по железной дороге и другому. Также будут бить по водоснабжению. Все это ВСУ вместе с местными властями должны проработать и уже прорабатывают. Речь идет и о серьезных инфраструктурных вещах – мосты, дамбы, гидроэлектростанции, а также насосные станции, поставки питьевой воды и тому подобное», — подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что подготовка к таким угрозам должна быть системной и охватывать все уровни — от военных до местной власти.

«Воздушные силы уже занимаются усилением ПВО, соответствующей интеграцией систем, где-то еще требуется дополнительная физическая защита. Все областные власти и общины должны быть привлечены к соответствующей подготовке. В каждом селе и городе главы и мэры должны заниматься этим. Они должны знать, что у них там самое главное – без чего не будет канализации или не будет питьевой воды. Защита нужна максимальная», — заявил Президент.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

Судебно-юридическая газета

