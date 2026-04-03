РФ готує нову хвилю атак: під ударом можуть опинитися мости, ГЕС і водопостачання

Окрім енергетики, під прицілом можуть опинитися транспортні вузли та водна інфраструктура.

Українська розвідка отримала дані про нові пріоритети російських ударів — окрім енергетики, ворог може зосередитися на логістичній інфраструктурі та системах водопостачання. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За його словами, Росія не відмовляється від атак на енергетику, однак її можливості поступово виснажуються.

«Росіяни вважали, що вони нас зламають цієї зими. Треба сказати чесно: нам було дуже важко, тому що вони наполегливо били по нас, руйнували нам можливості для опалення і генерації електрики. І хоч зараз ця їхня операція щодо енергетики продовжується, вони все ж дещо виснажені щодо кількості ракет і дронів», — сказав Зеленський.

Президент зауважив, що зі зміною сезону ефективність таких ударів може знижуватися, тож російські сили шукають інші вразливі напрямки.

«Судячи з документів, які ми отримали від розвідки, росіяни битимуть по логістиці – по залізниці та іншому. Також будуть бити по водопостачанню. Все це ЗСУ разом із місцевими владами повинні пропрацювати і вже пропрацьовують. Йдеться і про серйозні інфраструктурні речі – мости, дамби, гідроелектростанції, а також про насосні станції, постачання питної води тощо», — наголосив він.

Глава держави підкреслив, що підготовка до таких загроз має бути системною та охоплювати всі рівні — від військових до місцевої влади.

«Повітряні сили вже займаються посиленням ППО, відповідною інтеграцією систем, десь ще потрібен додатковий фізичний захист. Всі обласні влади та громади мають бути залучені до відповідної підготовки. У кожному селі та місті голови і мери повинні займатися цим. Вони повинні знати, що в них там є найголовніше – без чого не буде каналізації або не буде питної води. Захист потрібен максимальний», — заявив Президент.

