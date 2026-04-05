В воинских частях отменили 56 бумажных документов

Минобороны сокращает бюрократию и запрещает дублирование данных на бумаге там, где уже ведется цифровой учет имущества.

Фото: mod.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны сообщило об отмене 56 бумажных документов в воинских частях, где уже введен цифровой учет имущества. Соответствующие изменения внесены в приказы №440, №300, №81 и №35.

В ведомстве отмечают: там, где функционирует система управления логистическим обеспечением или другие цифровые системы учета, военные должны отказаться от бумажных журналов, книг и отчетов. Если данные уже внесены в систему, их дублирование на бумаге запрещено.

Сокращение бумажного учета происходит на всех уровнях. Помимо воинских частей, где ликвидировано 56 документов, изменения коснулись также служб обеспечения органов военного управления (минус 28 документов), подразделений территориального обеспечения (16), складов (12) и подразделений (15).

Также в Минобороны сообщили об упрощении отдельных процедур. В частности, автоматизировано ввод военного имущества в эксплуатацию: изменение категории с «1» (новое) на «2» (эксплуатация) теперь осуществляет система без оформления бумажных актов.

Кроме того, упрощено снабжение товарами оборонного назначения: имущество передается воинским частям по накладной, а акт для оплаты формируется параллельно, без необходимости ждать его подписания.

Также изменен подход к учету беспилотников. Их разрешено разукомплектовывать сразу после поступления в часть и учитывать отдельные комп

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.