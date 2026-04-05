У військових частинах скасували 56 паперових документів

Міноборони скорочує бюрократію та забороняє дублювання даних на папері там, де вже працює цифровий облік майна.

Міністерство оборони повідомило про скасування 56 паперових документів у військових частинах, де вже запроваджено цифровий облік майна. Відповідні зміни внесені до наказів №440, №300, №81 та №35.

У відомстві наголошують: там, де функціонує система управління логістичним забезпеченням або інші цифрові системи обліку, військові мають відмовитися від паперових журналів, книг і звітів. Якщо дані вже внесені в систему, їх дублювання на папері заборонено.

Скорочення паперового обліку відбувається на всіх рівнях. Окрім військових частин, де ліквідовано 56 документів, зміни торкнулися також служб забезпечення органів військового управління (мінус 28 документів), підрозділів територіального забезпечення (16), складів (12) та підрозділів (15).

Також у Міноборони повідомили про спрощення окремих процедур. Зокрема, автоматизовано переведення військового майна в експлуатацію: зміну категорії з «1» (нове) на «2» (експлуатація) тепер здійснює система без оформлення паперових актів.

Окрім цього, спрощено постачання товарів оборонного призначення: майно передається військовим частинам за накладною, а акт для оплати формується паралельно, без необхідності чекати його підписання.

Також змінено підхід до обліку безпілотників. Їх дозволено розукомплектовувати одразу після надходження до частини та обліковувати окремі компоненти. Це дає змогу передавати підрозділам лише необхідні елементи — наприклад, окремий борт без усього комплексу.

