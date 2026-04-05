  В Україні

У військових частинах скасували 56 паперових документів

08:30, 5 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Міноборони скорочує бюрократію та забороняє дублювання даних на папері там, де вже працює цифровий облік майна.
Фото: mod.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство оборони повідомило про скасування 56 паперових документів у військових частинах, де вже запроваджено цифровий облік майна. Відповідні зміни внесені до наказів №440, №300, №81 та №35.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві наголошують: там, де функціонує система управління логістичним забезпеченням або інші цифрові системи обліку, військові мають відмовитися від паперових журналів, книг і звітів. Якщо дані вже внесені в систему, їх дублювання на папері заборонено.

Скорочення паперового обліку відбувається на всіх рівнях. Окрім військових частин, де ліквідовано 56 документів, зміни торкнулися також служб забезпечення органів військового управління (мінус 28 документів), підрозділів територіального забезпечення (16), складів (12) та підрозділів (15).

Також у Міноборони повідомили про спрощення окремих процедур. Зокрема, автоматизовано переведення військового майна в експлуатацію: зміну категорії з «1» (нове) на «2» (експлуатація) тепер здійснює система без оформлення паперових актів.

Окрім цього, спрощено постачання товарів оборонного призначення: майно передається військовим частинам за накладною, а акт для оплати формується паралельно, без необхідності чекати його підписання.

Також змінено підхід до обліку безпілотників. Їх дозволено розукомплектовувати одразу після надходження до частини та обліковувати окремі компоненти. Це дає змогу передавати підрозділам лише необхідні елементи — наприклад, окремий борт без усього комплексу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові армія Україна документи Міноборони

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]