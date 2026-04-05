Вечерние взрывы на Борщаговке – в Киеве сгорели автомобили
08:48, 5 апреля 2026
В Святошинском районе столицы после взрывов загорелась Skoda, огонь перекинулся на соседние припаркованные автомобили.
Фото: Полиция Киева
Вечером на Борщаговке в Киеве прогремели взрывы, после чего произошло возгорание автомобиля. Об этом сообщили в полиции Киева.
По предварительным данным полиции Киева, в Святошинском районе загорелся автомобиль Skoda, также огнем повреждены припаркованные рядом транспортные средства.
Информация о пострадавших пока не поступала.
