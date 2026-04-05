Вечерние взрывы на Борщаговке – в Киеве сгорели автомобили

В Святошинском районе столицы после взрывов загорелась Skoda, огонь перекинулся на соседние припаркованные автомобили.

Вечером на Борщаговке в Киеве прогремели взрывы, после чего произошло возгорание автомобиля. Об этом сообщили в полиции Киева.

По предварительным данным полиции Киева, в Святошинском районе загорелся автомобиль Skoda, также огнем повреждены припаркованные рядом транспортные средства.

Информация о пострадавших пока не поступала.

