Вечірні вибухи на Борщагівці – у Києві погоріли авто

У Святошинському районі столиці після вибухів спалахнула Skoda, вогонь перекинувся на сусідні припарковані авто.

Фото: Поліція Києва

Увечері на Борщагівці в Києві пролунали вибухи, після чого сталося загорання автомобіля. Про це повідомили у поліції Києва.

За попередніми даними поліції Кєва, у Святошинському районі загорівся автомобіль Skoda, також вогнем пошкоджено припарковані поруч транспортні засоби.

Інформація про постраждалих поки не надходила.

