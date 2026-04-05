Вечірні вибухи на Борщагівці – у Києві погоріли авто
08:48, 5 квітня 2026
У Святошинському районі столиці після вибухів спалахнула Skoda, вогонь перекинувся на сусідні припарковані авто.
Фото: Поліція Києва
Увечері на Борщагівці в Києві пролунали вибухи, після чого сталося загорання автомобіля. Про це повідомили у поліції Києва.
За попередніми даними поліції Кєва, у Святошинському районі загорівся автомобіль Skoda, також вогнем пошкоджено припарковані поруч транспортні засоби.
Інформація про постраждалих поки не надходила.
