Христиане западного обряда празднуют Пасху

5 апреля христиане западного обряда отмечают один из самых важных праздников – Воскресение Христово.

Христиане западного, латинского обряда — католики и протестанты — в 2026 году отмечают Воскресение Христово (Пасху) 5 апреля. Это главный христианский праздник, символизирующий победу жизни над смертью и отмечаемый раньше, чем в восточном обряде, из-за использования григорианского календаря и астрономического равноденствия.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец поздравил украинцев с праздником:

«Искренне поздравляю христиан западного обряда со светлым праздником Воскресения Христова!

Этот праздник символизирует победу жизни над смертью, добра над злом и надежды над отчаянием. В эти дни мы особенно ощущаем силу веры, духовного единства и поддержки друг друга.

Пусть свет Воскресения Христова наполнит ваши сердца миром, надеждой и любовью, а в ваших домах царят согласие, благополучие и безопасность. Желаю укрепления веры в победу справедливости и мирное будущее Украины.

Христос Воскрес!».

