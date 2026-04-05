Християни західного обряду святкують Великдень

Християни західного обряду відзначають одне з найважливіших свят 5 квітня – Воскресіння Христове.

Християни західного, латинського обряду — католики та протестанти — 2026 року святкують Воскресіння Христове (Великдень) 5 квітня. Це головне християнське свято, яке символізує перемогу життя над смертю та відзначається раніше, ніж у східному обряді, через використання григоріанського календаря та астрономічного рівнодення.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець привітав українців зі святом:

«Щиро вітаю християн західного обряду зі світлим святом Воскресіння Христового!

Це свято символізує перемогу життя над смертю, добра над злом і надії над відчаєм. У ці дні ми особливо відчуваємо силу віри, духовної єдності та підтримки один одного.

Нехай світло Воскресіння Христового наповнить ваші серця миром, надією та любов’ю, а у ваших домівках панують злагода, добробут і безпека. Бажаю зміцнення віри в перемогу справедливості та мирне майбутнє України.

Христос Воскрес!».

