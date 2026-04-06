Перед оцифровкой трудовой книжки важно провести ее предварительный аудит — ПФ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области дало несколько практических советов по оцифровке документов о трудовой деятельности.

«Перед оцифровкой документов о трудовой деятельности важно провести их предварительный аудит: внимательно проверить правильность заполнения, при необходимости исправить выявленные ошибки и только после этого сканировать и загружать документы на вебпортал Пенсионного фонда Украины», — заявили в ПФ.

Аудит трудовой книжки состоит из следующих этапов:

Проверяем правильность написания на первой странице трудовой книжки следующих данных:

Фамилия, имя и отчество должны быть указаны полностью, без сокращений. При изменении фамилии прежняя фамилия (как правило, у женщин) должна быть зачеркнута одной линией и рядом записана новая. На внутренней стороне обложки обязательно должна указываться информация о документе, на основании которого исправлена запись, его реквизиты, номер и дата выдачи. Эта информация должна быть заверена подписью лица, уполномоченного учреждением, и печатью.

Дата рождения.

Подпись владельца трудовой книжки.

Подпись лица, ответственного за выдачу трудовых книжек на предприятии.

Наличие печати предприятия (или отдела кадров), на котором заполнялась трудовая книжка.

Проверяем все записи о приеме/увольнении в разделе «Сведения о работе»:

В записях должна указываться дата начала выполнения работы, полное наименование предприятия, организации или учреждения, название должности или профессии, а также номера и даты приказов о приеме/увольнении.

Если за время работы название предприятия менялось, то отдельной строкой должна быть сделана запись о переименовании с указанием распорядительного акта, его даты и номера.

Записи об увольнении или переводе должны быть внесены в точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью закона.

Записи об увольнении должны быть заверены печатью.

Для оцифровки сведений о трудовой деятельности можно подать скан-копии следующих документов:

трудовая книжка;

документы о получении образования;

военный билет;

свидетельство о рождении ребенка для женщин;

трудовые договоры;

справки о периодах работы при отсутствии трудовой книжки.

Где застрахованное лицо может увидеть свою электронную трудовую книжку?

в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины или в мобильном приложении «Пенсионный фонд» выбрать пункт «Электронная трудовая книжка» в левом боковом меню;

нажать кнопку «Данные ЭТК» и выбрать вкладку «Оцифрованная ЭТК»;

во вкладке «Скан-копии трудовой книжки» есть все сканы документов, которые были предоставлены для оцифровки периодов трудовой деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.