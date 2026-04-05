Декларирование доходов за 2025 год — что нужно знать гражданам

Крайний срок подачи деклараций для большинства граждан — 1 мая 2026 года.

ГУ ГНС в Киевской области напоминает об обязанности своевременно подать декларации и уплатить налоговые обязательства, а также воспользоваться налоговыми льготами.

Кампания по декларированию доходов, полученных в 2025 году, продолжается. Граждане, обязанные подать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах, должны сделать это до 1 мая 2026 года и уплатить установленные налоговые обязательства. Для лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, предельный срок уплаты налога — до 1 августа 2026 года, а физические лица-предприниматели на общей системе должны уплатить налог в течение 10 календарных дней после подачи декларации.

Граждане также могут воспользоваться налоговой скидкой, которая позволяет уменьшить налогооблагаемый доход на сумму фактически понесенных и документально подтвержденных расходов. В налоговую скидку включаются только расходы, подтвержденные квитанциями, фискальными или товарными чеками, договорами и другими расчетными документами, с обязательным указанием стоимости и даты приобретения товаров или услуг.

Декларацию можно подать лично, через уполномоченное лицо, по почте или в электронной форме. Электронные сервисы позволяют подать декларацию онлайн и приложить копии документов для налоговой скидки.

В ГНС отмечают, что своевременное декларирование доходов и уплата налогов обеспечивают выполнение обязательств перед государством, позволяют избежать финансовых санкций и воспользоваться предусмотренными законодательством налоговыми льготами.

