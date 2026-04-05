Декларування доходів за 2025 рік – що потрібно знати громадянам

Граничний термін подачі декларацій для більшості громадян — 1 травня 2026 року.

ГУ ДПС у Київській області нагадує про обов’язок вчасно подати декларації та сплатити податкові зобов’язання, а також скористатися податковими пільгами.

Кампанія декларування доходів, отриманих у 2025 році, триває. Громадяни, які зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан і доходи, повинні зробити це до 1 травня 2026 року та сплатити визначені податкові зобов’язання. Для осіб, що здійснюють незалежну професійну діяльність, граничний термін сплати податку — до 1 серпня 2026 року, а фізичні особи-підприємці на загальній системі мають сплатити податок протягом 10 календарних днів після подання декларації.

Громадяни також можуть скористатися податковою знижкою, яка дозволяє зменшити оподатковуваний дохід на суму фактично здійснених і документально підтверджених витрат. До податкової знижки включаються лише витрати, підтверджені квитанціями, фіскальними або товарними чеками, договорами та іншими розрахунковими документами, з обов’язковим зазначенням вартості та дати придбання товарів чи послуг.

Декларацію можна подати особисто, через уповноважену особу, поштою або в електронній формі. Електронні сервіси дозволяють подати декларацію онлайн та додати копії документів для податкової знижки.

У ДПС зазначають, що своєчасне декларування доходів і сплата податків забезпечують виконання обов’язку перед державою, дозволяють уникнути фінансових санкцій та скористатися передбаченими законодавством податковими перевагами.

