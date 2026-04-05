  1. В Украине

Кабмин увеличил компенсации для аграриев на прифронтовых территориях

14:47, 5 апреля 2026
Решение правительства позволяет возмещать большую часть расходов на мелиорацию и развитие водохозяйственной инфраструктуры в сложных условиях войны и климатических вызовов.
Кабинет Министров одобрил изменения в порядке использования средств государственного бюджета, которые увеличивают размер государственной поддержки для сельскохозяйственных товаропроизводителей, работающих на мелиорированных землях, и для организаций водопользователей на прифронтовых территориях.  Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Для производителей на таких территориях возмещение увеличивается с 50% до 80% стоимости строительства, реконструкции или ремонта мелиоративных систем, насосных станций и других объектов инженерной инфраструктуры, без учета стоимости дождевальной техники. Максимальная сумма выплаты составляет 26,5 тыс. грн на гектар обрабатываемых угодий. Для других производителей базовый уровень компенсации остается на уровне до 50% стоимости реализованного проекта.

Обновленный порядок также расширяет поддержку для организаций водопользователей, осуществляющих ремонт, реконструкцию или строительство мелиоративных сетей. Заявки будут приниматься через личный кабинет в Государственном аграрном реестре с момента объявления до 31 октября текущего года. Решение о предоставлении поддержки принимает комиссия Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства до 5 декабря, о чем заявители будут уведомлены через личный кабинет.

«Поддержка мелиорации на прифронтовых территориях сегодня имеет решающее значение для сохранения агропроизводства и продовольственной безопасности. Мы существенно повышаем уровень компенсации именно там, где аграрии работают в самых сложных условиях — под постоянными рисками и ограничениями. Это решение позволит не только восстанавливать мелиоративную инфраструктуру, но и обеспечить стабильное производство даже в регионах, непосредственно пострадавших от войны», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

правительство Кабинет Министров Украины Минэкономики

