  1. В Україні

Кабмін збільшив компенсації для аграріїв на прифронтових територіях

14:47, 5 квітня 2026
Рішення уряду дозволяє відшкодовувати більшу частину витрат на меліорацію та розвиток водокористувацької інфраструктури у складних умовах війни та кліматичних викликів.
Кабінет Міністрів схвалив зміни до порядку використання коштів державного бюджету, що збільшують розмір державної підтримки для сільськогосподарських товаровиробників, які працюють на меліорованих землях, та для організацій водокористувачів на прифронтових територіях. Про це повідомили в Мінекономіки.

Для виробників на таких територіях відшкодування зростає з 50% до 80% вартості будівництва, реконструкції або ремонту меліоративних систем, насосних станцій та інших об’єктів інженерної інфраструктури, без урахування вартості дощувальної техніки. Максимальна сума виплати становить 26,5 тис. грн на гектар оброблюваних угідь. Для інших виробників базовий рівень компенсації залишається на рівні до 50% вартості реалізованого проєкту.

Оновлений порядок також розширює підтримку для організацій водокористувачів, які здійснюють ремонт, реконструкцію або будівництво меліоративних мереж. Заявки прийматимуть через особистий кабінет у Державному аграрному реєстрі з моменту оголошення до 31 жовтня поточного року. Рішення про надання підтримки ухвалює комісія Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства до 5 грудня, про що заявники будуть повідомлені через особистий кабінет.

«Підтримка меліорації на прифронтових територіях сьогодні є критично важливою для збереження агровиробництва та продовольчої безпеки. Ми суттєво підвищуємо рівень компенсації саме там, де аграрії працюють у найскладніших умовах – під постійними ризиками та обмеженнями. Це рішення дозволить не лише відновлювати меліоративну інфраструктуру, а й забезпечити стабільне виробництво навіть у регіонах, що безпосередньо постраждали від війни», – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

уряд Кабінет Міністрів України Мінекономіки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КАС ВС просить Велику Палату відступити від висновку про правила нарахування суддівської винагороди

КАС ВС дійшов висновку про наявність системної правової проблеми у нарахуванні суддівської винагороди за попередні роки.

ВП ВС підтвердила, що суддя в кримінальному процесі не має права задовольняти власний самовідвід самостійно

ВП ВС остаточно прирівняла порядок розгляду заяв про самовідвід до процедури відводу судді.

Роботодавець зобов’язаний пропонувати навіть тимчасові та строкові вакансії при скороченні — позиція ВС

Верховний Суд роз’яснив, що при скороченні роботодавець зобов’язаний пропонувати працівнику всі наявні вакансії, включно з тимчасовими та строковими, а невиконання цього обов’язку тягне незаконність звільнення та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Помилки у Резерв + та штрафи у 17 тисяч: у Раді зареєстрували проєкт про автоматичне виключення жінок із військового обліку

Системна проблема з незаконним взяттям жінок на військовий облік, яка раніше вирішувалася виключно через суди, нарешті отримала шанс на законодавче врегулювання.

Працівників ТЦК пропонують штрафувати за «бусифікацію» та помилки в реєстрі військовозобов’язаних

У парламенті ініціюють впровадження персональної відповідальності для посадовців ТЦК за порушення прав громадян.

