Кабмін збільшив компенсації для аграріїв на прифронтових територіях

Рішення уряду дозволяє відшкодовувати більшу частину витрат на меліорацію та розвиток водокористувацької інфраструктури у складних умовах війни та кліматичних викликів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів схвалив зміни до порядку використання коштів державного бюджету, що збільшують розмір державної підтримки для сільськогосподарських товаровиробників, які працюють на меліорованих землях, та для організацій водокористувачів на прифронтових територіях. Про це повідомили в Мінекономіки.

Для виробників на таких територіях відшкодування зростає з 50% до 80% вартості будівництва, реконструкції або ремонту меліоративних систем, насосних станцій та інших об’єктів інженерної інфраструктури, без урахування вартості дощувальної техніки. Максимальна сума виплати становить 26,5 тис. грн на гектар оброблюваних угідь. Для інших виробників базовий рівень компенсації залишається на рівні до 50% вартості реалізованого проєкту.

Оновлений порядок також розширює підтримку для організацій водокористувачів, які здійснюють ремонт, реконструкцію або будівництво меліоративних мереж. Заявки прийматимуть через особистий кабінет у Державному аграрному реєстрі з моменту оголошення до 31 жовтня поточного року. Рішення про надання підтримки ухвалює комісія Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства до 5 грудня, про що заявники будуть повідомлені через особистий кабінет.

«Підтримка меліорації на прифронтових територіях сьогодні є критично важливою для збереження агровиробництва та продовольчої безпеки. Ми суттєво підвищуємо рівень компенсації саме там, де аграрії працюють у найскладніших умовах – під постійними ризиками та обмеженнями. Це рішення дозволить не лише відновлювати меліоративну інфраструктуру, а й забезпечити стабільне виробництво навіть у регіонах, що безпосередньо постраждали від війни», – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.