  1. В Украине

Зеленский о переговорах с РФ: компромиссов не будет, только ультиматумы

13:17, 5 апреля 2026
Президент Украины заявил, что Москва требует отступления с украинских территорий, но Киев не может пойти на уступки из-за рисков для безопасности и дальнейшей оккупации.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия во время переговоров предлагает только ультиматумы, а не реальные компромиссы. По его словам, российская сторона стремится, чтобы Украина отступила с контролируемых территорий, аргументируя это огромными потерями собственных сил.

«Это правда, но мы не можем отступить. Это создало бы для нас огромные риски. Россия укрепит свои позиции в Украине и начнет готовиться к дальнейшей оккупации. Они лгут и играют в свои игры с президентом Трампом. Я на сто процентов убежден, что россияне хотят полностью нас оккупировать», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что для Киева приоритетом остается остановить наступление РФ, добиться прекращения огня и установить надежные гарантии безопасности, после чего продолжить процесс в дипломатической плоскости.

Лента новостей

