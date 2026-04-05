Зеленский о переговорах с РФ: компромиссов не будет, только ультиматумы

Президент Украины заявил, что Москва требует отступления с украинских территорий, но Киев не может пойти на уступки из-за рисков для безопасности и дальнейшей оккупации.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия во время переговоров предлагает только ультиматумы, а не реальные компромиссы. По его словам, российская сторона стремится, чтобы Украина отступила с контролируемых территорий, аргументируя это огромными потерями собственных сил.

«Это правда, но мы не можем отступить. Это создало бы для нас огромные риски. Россия укрепит свои позиции в Украине и начнет готовиться к дальнейшей оккупации. Они лгут и играют в свои игры с президентом Трампом. Я на сто процентов убежден, что россияне хотят полностью нас оккупировать», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что для Киева приоритетом остается остановить наступление РФ, добиться прекращения огня и установить надежные гарантии безопасности, после чего продолжить процесс в дипломатической плоскости.

