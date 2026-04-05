Зеленський про переговори з РФ: компромісів не буде, тільки ультиматуми

13:17, 5 квітня 2026
Президент України заявив, що Москва вимагає відступу з українських територій, але Київ не може поступитися через ризики для безпеки та подальшу окупацію.
Зеленський про переговори з РФ: компромісів не буде, тільки ультиматуми
Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Росія під час переговорів пропонує лише ультиматуми, а не реальні компроміси. За його словами, російська сторона прагне, щоб Україна відступила з контрольованих територій, аргументуючи це величезними втратами власних сил.

«Це правда, але ми не можемо відступити. Це створило б для нас величезні ризики. Росія зміцнить свої позиції в Україні й почне готуватися до подальшої окупації. Вони брешуть і грають у свої ігри з Президентом Трампом. Я на сто відсотків переконаний, що росіяни хочуть повністю нас окупувати», – заявив Зеленський.

Він наголосив, що для Києва пріоритетом залишається зупинити наступ РФ, домогтися припинення вогню та встановити надійні гарантії безпеки, після чого продовжити процес у дипломатичній площині.

