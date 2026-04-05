  1. В Украине

Когда Госпродпотребслужба может проводить внеплановые проверки — список

20:31, 5 апреля 2026
Госпродпотребслужба имеет право реагировать на обращения и проводить внеплановые мероприятия только при наличии угрозы, которая может негативно повлиять на жизнь и здоровье людей.
Фото: brada.gov.ua
Во время действия военного положения в Украине особенности осуществления государственного надзора (контроля) определены постановлением Правительства от 13.03.2022 №303 «О прекращении мероприятий государственного надзора (контроля) в условиях военного положения».

Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области напомнило, что 4 февраля 2026 года Кабмин внес изменения в это постановление, которыми уточнены случаи, когда Госпродпотребслужба может проводить внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля).

В условиях военного положения большинство проверок бизнеса ограничено. В то же время Госпродпотребслужба имеет право реагировать на обращения и проводить внеплановые мероприятия только при наличии угрозы, которая может негативно повлиять на жизнь и здоровье людей.

Внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) Госпродпотребслужбой возможны только при наличии угрозы жизни и здоровью человека. Например, это могут быть случаи:

  • реализации опасной продукции;
  • предоставления услуг, которые могут причинить вред здоровью;
  • нарушений, которые могут создать реальную опасность для потребителей.

Если лицо выявило нарушение, которое может представлять угрозу жизни или здоровью, важно:

  • зафиксировать факт нарушения (фото, видео, документы, чеки);
  • подготовить обращение с четким описанием ситуации;
  • указать, в чем именно заключается угроза жизни или здоровью;
  • подать официальное обращение в территориальный орган Госпродпотребслужбы.

«Чем подробнее описана опасность, тем больше оснований для реагирования в соответствии с требованиями законодательства», — добавили в ведомстве.

Лента новостей

