Когда Госпродпотребслужба может проводить внеплановые проверки — список

Госпродпотребслужба имеет право реагировать на обращения и проводить внеплановые мероприятия только при наличии угрозы, которая может негативно повлиять на жизнь и здоровье людей.

Фото: brada.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время действия военного положения в Украине особенности осуществления государственного надзора (контроля) определены постановлением Правительства от 13.03.2022 №303 «О прекращении мероприятий государственного надзора (контроля) в условиях военного положения».

Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области напомнило, что 4 февраля 2026 года Кабмин внес изменения в это постановление, которыми уточнены случаи, когда Госпродпотребслужба может проводить внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля).

В условиях военного положения большинство проверок бизнеса ограничено.

Внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) Госпродпотребслужбой возможны только при наличии угрозы жизни и здоровью человека. Например, это могут быть случаи:

реализации опасной продукции;

предоставления услуг, которые могут причинить вред здоровью;

нарушений, которые могут создать реальную опасность для потребителей.

Если лицо выявило нарушение, которое может представлять угрозу жизни или здоровью, важно:

зафиксировать факт нарушения (фото, видео, документы, чеки);

подготовить обращение с четким описанием ситуации;

указать, в чем именно заключается угроза жизни или здоровью;

подать официальное обращение в территориальный орган Госпродпотребслужбы.

«Чем подробнее описана опасность, тем больше оснований для реагирования в соответствии с требованиями законодательства», — добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.