Коли Держпродспоживслужба може проводити позапланові перевірки — список

Під час дії воєнного стану в Україні особливості здійснення державного нагляду (контролю) визначені постановою Уряду від 13.03.2022 №303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю в умовах воєнного стану».

Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області нагадало, що 4 лютого 2026 року Кабмін вніс зміни до цієї постанови, якими уточнено випадки, коли Держпродспоживслужба може проводити позапланові заходи державного нагляду (контролю).

В умовах воєнного стану більшість перевірок бізнесу обмежено. Водночас Держпродспоживслужба має право реагувати на звернення та проводити позапланові заходи лише за наявності загрози, що може негативно вплинути на життя та здоров’я людей.

Позапланові заходи державного нагляду (контролю) Держпродспоживслужбою можливі лише за наявності загрози життю та здоров’ю людини. Наприклад, це можуть бути випадки:

- реалізації небезпечної продукції;

- надання послуг, що можуть спричинити шкоду здоров’ю;

- порушень, які можуть створити реальну небезпеку для споживачів.

Якщо особа виявила порушення, яке може становити загрозу життю або здоров’ю, важливо:

- зафіксувати факт порушення (фото, відео, документи, чеки);

- підготувати звернення із чітким описом ситуації;

- зазначити, у чому саме полягає загроза життю чи здоров’ю;

- подати офіційне звернення до територіального органу Держпродспоживслужби.

«Чим детальніше описано небезпеку, тим більше підстав для реагування відповідно до вимог законодавства», - додали у відомстві.

