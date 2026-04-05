  В Украине

Каждый двадцатый работник в Польше — украинец

19:37, 5 апреля 2026
Число украинских мигрантов превысило 1,5 млн, а их доля среди застрахованных работников за десятилетие выросла в десять раз.
Каждый двадцатый работник в Польше — украинец
Украинцы составляют 5% рынка труда Польши. По состоянию на июль 2025 года именно такая доля работающих украинцев среди всех застрахованных в польском Учреждении социального страхования (ZUS). Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял всего 0,5%. Об этом сообщил Польский экономический институт.

В целом в Польше сейчас легально находятся 1,51 млн мигрантов из Украины, свидетельствуют данные Польского экономического института (PIE). Из них 964,4 тысячи имеют статус временной защиты, 482,6 тысячи — разрешение на временное проживание, еще 57,7 тысячи — разрешение на постоянное проживание.

В то же время в польских детских садах и школах обучается 295,5 тысячи украинских детей, а в высших учебных заведениях — 47,5 тысячи студентов из Украины.

Среди взрослых мигрантов 39% заняты на простых работах или работах, требующих средней квалификации. Это преимущественно мужчины, которые находятся в Польше менее четырех лет. Еще 30% — это молодые женщины, прибывшие в течение последних четырех лет и работающие преимущественно в сфере услуг и образования.

Не работают 16% взрослых украинцев — это безработные и экономически неактивные, преимущественно женщины, которые также находятся в стране менее четырех лет. Еще 15% мигрантов — это молодежь, проживающая в Польше более четырех лет и работающая на различных должностях.

В целом в системе социального страхования Польши (ZUS) застрахованы 854,2 тысячи граждан Украины.

По оценкам PIE, приток украинских мигрантов ежегодно обеспечивал рост польского ВВП на 0,5–2,4% благодаря увеличению предложения рабочей силы и поддержанию потребительского спроса. Польская экономика адаптировалась к миграции, что проявилось в росте специализации и повышении производительности предприятий и работников.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

