  1. В Україні

Кожен двадцятий працівник у Польщі — українець

19:37, 5 квітня 2026
Кількість українських мігрантів перевищила 1,5 млн, а їхня частка серед застрахованих працівників зросла у десять разів за десятиліття.
Українці становлять 5% ринку праці Польщі. Станом на липень 2025 року саме така частка працюючих українців серед усіх застрахованих у польському Закладі соціального страхування (ZUS). Для порівняння, у 2015 році цей показник становив лише 0,5%. Про це повідомив Польський економічний інститут.

Загалом у Польщі нині легально перебувають 1,51 млн мігрантів з України, свідчать дані Польського економічного інституту (PIE). З них 964,4 тисячі мають статус тимчасового захисту, 482,6 тисячі — дозвіл на тимчасове проживання, ще 57,7 тисячі — дозвіл на постійне проживання.

Водночас у польських дитячих садках і школах навчається 295,5 тисячі українських дітей, а у вищих навчальних закладах — 47,5 тисячі студентів з України.

Серед дорослих мігрантів 39% зайняті на простих роботах або роботах, що потребують середньої кваліфікації. Це переважно чоловіки, які перебувають у Польщі менше ніж чотири роки. Ще 30% — це молоді жінки, які прибули протягом останніх чотирьох років і працюють переважно у сфері послуг та освіти.

Не працюють 16% дорослих українців — це безробітні та економічно неактивні, переважно жінки, які також перебувають у країні менше ніж чотири роки. Ще 15% мігрантів — це молодь, яка проживає у Польщі понад чотири роки та працює на різних посадах.

Загалом у системі соціального страхування Польщі (ZUS) застраховано 854,2 тисячі українських громадян.

За оцінками PIE, притік українських мігрантів щороку забезпечував зростання польського ВВП на 0,5–2,4% завдяки збільшенню пропозиції робочої сили та підтримці споживчого попиту. Польська економіка адаптувалася до міграції, що проявилося у зростанні спеціалізації та підвищенні продуктивності підприємств і працівників.

