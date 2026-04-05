  1. В Украине

В ТЦК разъяснили вопрос оформления отсрочки после увольнения с военной службы

16:35, 5 апреля 2026
Сам факт увольнения с военной службы не дает автоматической отсрочки на 1, 6 или 12 месяцев — ТЦК.
В ТЦК разъяснили вопрос оформления отсрочки после увольнения с военной службы
Ровенский областной ТЦК напомнил, что после увольнения с военной службы по семейным или другим обстоятельствам военнослужащего переводят в запас.

«Поэтому бывшие военнослужащие обязаны обратиться в ТЦК и СП, чтобы стать на воинский учет.

После постановки на учет человек приобретает статус военнообязанного, и тогда можно оформлять отсрочку от призыва во время мобилизации, если есть соответствующие основания», — заявили в ТЦК.

Также там подчеркнули, что сам факт увольнения с военной службы не дает автоматической отсрочки на 1, 6 или 12 месяцев.

Порядок оформления отсрочки определен постановлением Кабинета Министров Украины №1364 от 24 октября 2025 года.

«Если есть техническая возможность, отсрочку можно оформить через Резерв+ — подав соответствующий запрос в приложении», — подчеркнули в ТЦК.

Также подать заявление можно через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Что нужно знать:

▪️ подача заявления является бесплатной;

▪️ к заявлению прилагаются сканированные копии документов, подтверждающих право на отсрочку;

▪️ желательно иметь при себе оригиналы документов.

«Отказ в принятии заявления из-за отсутствия определенных документов не предусмотрен. Решение о наличии или отсутствии оснований для отсрочки принимает соответствующий орган после рассмотрения поданных документов», — заявили в ТЦК.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

