В ТЦК разъяснили вопрос оформления отсрочки после увольнения с военной службы

Сам факт увольнения с военной службы не дает автоматической отсрочки на 1, 6 или 12 месяцев — ТЦК.

Ровенский областной ТЦК напомнил, что после увольнения с военной службы по семейным или другим обстоятельствам военнослужащего переводят в запас.

«Поэтому бывшие военнослужащие обязаны обратиться в ТЦК и СП, чтобы стать на воинский учет.

После постановки на учет человек приобретает статус военнообязанного, и тогда можно оформлять отсрочку от призыва во время мобилизации, если есть соответствующие основания», — заявили в ТЦК.

Также там подчеркнули, что сам факт увольнения с военной службы не дает автоматической отсрочки на 1, 6 или 12 месяцев.

Порядок оформления отсрочки определен постановлением Кабинета Министров Украины №1364 от 24 октября 2025 года.

«Если есть техническая возможность, отсрочку можно оформить через Резерв+ — подав соответствующий запрос в приложении», — подчеркнули в ТЦК.

Также подать заявление можно через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Что нужно знать:

▪️ подача заявления является бесплатной;

▪️ к заявлению прилагаются сканированные копии документов, подтверждающих право на отсрочку;

▪️ желательно иметь при себе оригиналы документов.

«Отказ в принятии заявления из-за отсутствия определенных документов не предусмотрен. Решение о наличии или отсутствии оснований для отсрочки принимает соответствующий орган после рассмотрения поданных документов», — заявили в ТЦК.

