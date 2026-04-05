  В Україні

У ТЦК роз’яснили питання оформлення відстрочки після звільнення з військової служби

16:35, 5 квітня 2026
Сам факт звільнення з військової служби не дає автоматичної відстрочки на 1, 6 чи 12 місяців — ТЦК
Рівненський обласний ТЦК нагадав, що після звільнення з військової служби за сімейними або іншими обставинами військовослужбовця переводять у запас.

«Тому колишні військові зобов’язані звернутися до ТЦК та СП, щоб стати на військовий облік.

Після постановки на облік людина набуває статусу військовозобов’язаного, і тоді можна оформлювати відстрочку від призову під час мобілізації, якщо є відповідні підстави», - заявили у ТЦК.

Також там підкреслили, що сам факт звільнення з військової служби не дає автоматичної відстрочки на 1, 6 чи 12 місяців.

Порядок оформлення відстрочки визначено постановою Кабінету Міністрів України №1364 від 24 жовтня 2025 року.

«Якщо є технічна можливість, відстрочку можна оформити через Резерв+ — подавши відповідний запит у застосунку», - підкреслили у ТЦК.

Також подати заяву можна через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Що потрібно знати:

▪️ подача заяви є безоплатною;

▪️ до заяви додаються скановані копії документів, що підтверджують право на відстрочку;

▪️ бажано мати із собою оригінали документів.

«Відмова у прийнятті заяви через відсутність певних документів не передбачена. Рішення щодо наявності або відсутності підстав для відстрочки приймає відповідний орган після розгляду поданих документів», - заявили у ТЦК.

ЗСУ військовослужбовці ТЦК мобілізація відстрочка

