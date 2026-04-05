В Франковске полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

22:00, 5 апреля 2026
Авария произошла ночью на пешеходном переходе, личность водителя установлена — им оказался 26-летний сотрудник районного управления полиции.
В Ивано-Франковске около 00:26 на улице Галицкой произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщили в Нацполиции.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу, после чего покинул место происшествия.

В результате ДТП мужчина 1994 года рождения от полученных травм скончался на месте.

В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили транспортное средство и личность водителя, причастного к аварии. Им оказался 26-летний сотрудник Ивано-Франковского районного управления полиции. Его местонахождение установили и доставили для проведения следственных действий.

По факту ДТП все материалы будут переданы в Государственное бюро расследований.

В полиции отметили, что будут содействовать проведению полного, всестороннего и объективного расследования обстоятельств аварии, а также выразили соболезнования родным и близким погибшего.

полиция ДТП Ивано-Франковск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

