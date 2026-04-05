В Франковске полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Авария произошла ночью на пешеходном переходе, личность водителя установлена — им оказался 26-летний сотрудник районного управления полиции.

В Ивано-Франковске около 00:26 на улице Галицкой произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом сообщили в Нацполиции.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу, после чего покинул место происшествия.

В результате ДТП мужчина 1994 года рождения от полученных травм скончался на месте.

В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили транспортное средство и личность водителя, причастного к аварии. Им оказался 26-летний сотрудник Ивано-Франковского районного управления полиции. Его местонахождение установили и доставили для проведения следственных действий.

По факту ДТП все материалы будут переданы в Государственное бюро расследований.

В полиции отметили, что будут содействовать проведению полного, всестороннего и объективного расследования обстоятельств аварии, а также выразили соболезнования родным и близким погибшего.

