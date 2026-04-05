У Франківську поліцейський на смерть збив пішохода і втік з місця ДТП

Аварія сталася вночі на пішохідному переході, водія встановили — ним виявився 26-річний співробітник районного управління поліції.

В Івано-Франківську близько 00:26 на вулиці Галицькій сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Про це повідомили в Нацполіції.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля здійснив наїзд на пішохода, який переходив проїзну частину по пішохідному переходу, після чого залишив місце події.

Унаслідок ДТП чоловік 1994 року народження від отриманих травм загинув на місці.

Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили транспортний засіб і особу водія, причетного до аварії. Ним виявився 26-річний співробітник Івано-Франківського районного управління поліції. Його місцеперебування встановили та доставили для проведення слідчих дій.

За фактом ДТП усі матеріали буде передано до Державного бюро розслідувань.

У поліції зазначили, що сприятимуть проведенню повного, всебічного та об’єктивного розслідування обставин аварії, а також висловили співчуття рідним і близьким загиблого.

