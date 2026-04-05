В Украине растет риск заражения бешенством из-за активности животных и последствий войны

23:59, 5 апреля 2026
Число обращений по поводу укусов и контактов с потенциально инфицированными животными растет, а болезнь остается смертельной без своевременного лечения.
В Центре общественного здоровья сообщили об увеличении количества случаев заражения бешенством в Украине. С наступлением весны диким и бездомным животным легче искать пищу, из-за чего они чаще приближаются к населенным пунктам. После полномасштабной войны ситуацию осложняет снижение охвата вакцинацией животных и увеличение количества брошенных животных.

За последние годы количество обращений из-за укусов или контактов с животными, которые могут быть инфицированы бешенством, растет: 1845 в 2023 году, 2507 в 2024-м и 2531 в 2025 году. В то же время зафиксированы случаи бешенства среди людей: один случай в 2023 году, по два — в 2024 и 2025 годах, и еще один случай в 2026-м по состоянию на 1 марта. Все случаи закончились смертью.

Бешенство — это острое вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему человека и животных и после появления симптомов всегда приводящее к смерти. Передается через слюну инфицированного животного при укусе, царапине или контакте с поврежденной кожей или слизистыми оболочками.

Чтобы предотвратить развитие болезни, после контакта с потенциально инфицированным животным следует:

  1. Тщательно промыть рану проточной водой с мылом не менее 15 минут.
  2. Обработать края раны антисептиком (йод 5% или спирт 70%).
  3. Немедленно обратиться к врачу.
  4. Пройти полный курс вакцинации против бешенства, если она назначена — пять доз в течение 28 дней.

Сделать прививку от бешенства можно в региональных медицинских учреждениях, а контактные данные для поиска пунктов вакцинации доступны по ссылке. В случае отказа медицинского учреждения вводить вакцину необходимо обратиться в другое учреждение или на горячую линию Минздрава: 0 800 505 201.

Чтобы снизить риск заражения, Центр общественного здоровья советует избегать контакта с дикими и бездомными животными, не кормить их, контролировать контакт домашних питомцев с дикими животными и регулярно вакцинировать домашних животных против бешенства.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военное положение не может быть основанием для прогула: работодателям перепишут правила увольнения работников

В Раде предлагают уточнить основания для увольнения работников, которые отсутствуют на работе в течение трех часов.

КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

