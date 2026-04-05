  В Україні

В Україні зростає ризик зараження сказом через активність тварин і наслідки війни

23:59, 5 квітня 2026
Кількість випадків звернень через укуси та контакти з потенційно інфікованими тваринами зростає, а хвороба залишається смертельною без вчасного лікування.
У Центрі громадського здоров’я повідомили про збільшення кількості випадків інфікування сказом в Україні. З настанням весни диким і безпритульним тваринам легше шукати їжу, через що вони частіше наближаються до населених пунктів. Після повномасштабної війни ситуацію ускладнює зменшення охоплення вакцинацією тварин та збільшення кількості покинутих тварин.

За останні роки кількість звернень через укуси або контакти з тваринами, що можуть бути інфіковані сказом, зростає: 1845 у 2023 році, 2507 у 2024-му та 2531 у 2025 році. Водночас зафіксовано випадки сказу серед людей: один випадок у 2023 році, по два — у 2024 і 2025 роках, і ще один випадок у 2026-му станом на 1 березня. Усі випадки завершилися смертю.

Сказ — це гостре вірусне захворювання, яке уражає центральну нервову систему людини та тварин і після появи симптомів завжди призводить до смерті. Передається через слину інфікованої тварини під час укусу, подряпини або контакту з пошкодженою шкірою чи слизовими оболонками.

Щоб запобігти розвитку хвороби, після контакту з потенційно інфікованою твариною слід:

  1. Ретельно промити рану проточною водою з милом не менше 15 хвилин.
  2. Обробити краї рани антисептиком (йод 5% або спирт 70%).
  3. Негайно звернутися до лікаря.
  4. Пройти повний курс антирабічної вакцинації, якщо її призначено — п’ять доз протягом 28 днів.

Отримати щеплення від сказу можна у регіональних медзакладах, а контактні дані для пошуку пунктів вакцинації доступні за посиланням. У разі відмови медзакладу вводити вакцину необхідно звернутися до іншого закладу або на гарячу лінію МОЗ: 0 800 505 201.

Щоб знизити ризик зараження, Центр громадського здоров’я радить уникати контакту з дикими та безпритульними тваринами, не годувати їх, контролювати контакт домашніх улюбленців із дикими тваринами та регулярно вакцинувати домашніх тварин проти сказу.

Стрічка новин

